Дитячі виплати на спеціальному рахунки: чи можна їх перевести в готівку чи переказати на іншу картку

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Громадянам України у 2026 році отримують різні види допомог від держави. Деяка фінпідтримка, наприклад "дитячі" виплати надходять отримувачам на спеціальні рахунки. Ці гроші не можна отримати готівкою або переказати на іншу картку.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Детальніше про "дитячі" виплати

Дитячі виплати, як підкреслювали у Міністерстві соціальної політики та єдності України , належить до:

допомоги для догляду за дитиною до 1 року;

допомоги "єЯсла";

"Пакунка школяра";

компенсації вартості "Пакунка малюка".

Як можна витрачати "дитячі" гроші

Виплати на дітей є цільовими. Тому допомогу за програмами — "єЯсла", для догляду за дитиною до одного року, "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра" — можна використати у торгових точках, де є платіжні термінали з визначеними МСС-кодами.

Що ще варто знати

Нагагадаємо, що допомогу "єЯсла" можуть призначити одразу на двох дітей. Тобто, батькам держава виплатить не 8000, а 16 000 гривень. Гроші потрапляють на спецрахунок, тому їх можна використати лише на оплату конкретних послуг: асистента з догляду, няні чи дитячого садочка, як державного, так і приватного.

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