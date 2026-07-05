«Школьный набор» для родителей первоклассников: когда и кому выплатят по 5 000 гривен

Мальчик рассматривает глобус и деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Программа Пакунок школяра, впервые реализованная в 2025 году для родителей первоклассников, будет действовать и в 2026 году. То есть семьи вновь получат от государства по 5000 гривен на подготовку к школе.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

Пакунок школяра 2026

По словам Романа Грищука, механизм программы не претерпит изменений: как и в прошлом году, 5000 гривен родители смогут потратить на покупку канцелярских товаров, одежды или других необходимых вещей, чтобы подготовить ребенка к школе.

Когда ожидать выплат

Ожидается, что после 10 июля родители уже смогут регистрировать свои заявки в приложении Дії для получения помощи. Как сказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, именно в этот период Министерство образования предоставит Минсоцполитики данные о количестве учеников, которые в этом году начнут обучение.

"Начисление денег должно состояться в конце июля — начале августа, чтобы у родителей было время подготовить детей к школе", — подчеркнул Улютин.

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Как подать заявку

Это можно сделать в приложении Дія. Для этого необходимо:

авторизоваться в приложении;

выбрать раздел Сервисы — Помощь от государства;

нажать на Пакунок школяра.

Деньги будут зачислены на Дія.Картку.

Как сообщали Новини.LIVE, одинокие мамы продолжат получать финансовую поддержку от государства, даже если получат денежную компенсацию вместо Пакунка малюка. Эти деньги не влияют на совокупный доход семьи. Это правило действует и при назначении других видов государственной социальной поддержки.

Также Новини.LIVE писали, что "детские выплаты" невозможно перевести на другую банковскую карту или получить наличными. Пособие является целевым, поэтому тратить его можно только на нужды ребенка. Речь идет о программах єЯсла, для ухода за ребенком до одного года, Пакунок малюка и «Пакунок школяра.