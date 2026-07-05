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Головна Фінанси Гроші замість "пакунку малюка": чи можуть через них урізати соціальну допомогу

Гроші замість "пакунку малюка": чи можуть через них урізати соціальну допомогу

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 11:00
Допомога одиноким матерям: чи може впливати на виплати компенсація за бебі-бокс
Мати з немовлям, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато самотніх мам турбуються, що після отримання грошової компенсації замість "пакунка малюка" можуть втратити частину допомоги на дітей. Але з цього приводу хвилюватися не варто — ці гроші не враховують під час розрахунку сукупного доходу сім'ї.

Тобто компенсація не вплине ні на право отримувати соцдопомогу, ні на її розмір, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Як розраховують допомогу одиноким матерям

Розмір державної допомоги залежить від доходів родини. Він визначається як різниця між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу.

Саме тому багато батьків цікавляться, чи вважається компенсація за "пакунок малюка" доходом.

Чи враховують ці гроші

У постанові Кабінету Міністрів №114 говориться, що грошова компенсація вартості "пакунка малюка" не включається до середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

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Це правило діє не лише для допомоги одиноким матерям, а й під час призначення інших видів державної соціальної підтримки.

Тому тим, хто обрав грошову компенсацію замість бебі-боксу, переживати не потрібно. Через них вам не мають права зменшити виплати від держави або відмовити у них.

Раніше Новини.LIVE розповідали про умови виплати базової соціальної допомоги у липні малозабезпеченим сім'ям. Під час розгляду заяви враховують доходи сім'ї, наявність дорогого майна, великих покупок і заощаджень, а також те, чи працюють працездатні члени родини або перебувають на обліку в центрі зайнятості. 

Також Новини.LIVE писали, що безробітні українці можуть оформити базову соціальну допомогу, але лише за певних умов. Для цього потрібно стати на облік у службі зайнятості, активно шукати роботу та виконувати індивідуальний план працевлаштування. Якщо не відмовлятися від запропонованих вакансій, виплати можуть продовжити ще на пів року.

виплати гроші пакунок малюка
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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