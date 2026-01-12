Затримки соцвиплат — у ПФУ пояснили, що відбувається з фінансуванням

Людина передає гроші. Фото: Новини.LIVE

Частина українських громадян, яким передбачені соціальні виплати від держави, досі не отримали кошти: декому затримують призначення та нарахування грошей по кілька місяців. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що відбувається з фінансуванням у січні 2026 року.

Ситуація із соцвиплатами у 2026 році

Громадяни масово звертаються до Пенсійного фонду з проханням пояснити, коли відбудеться нарахування різних видів виплат: для малозабезпечених, багатодітних, самотнім матерям, різноманітної допомоги для дітей.

Зокрема, проблеми з вчасністю надходження коштів стосуються деяких отримувачів виплат з інвалідності.

"Пенсійний фонд, чому немає соціальної виплати по інвалідності з жовтня по січень. Чернівецька область?", — йдеться в одному зі звернень.

Дехто з громадянок пише, що фонд затримує по кілька місяців післяпологову грошову допомогу, а також виплати для багатодітних.

"Дайте мені нарешті відповідь, коли моя дитина отримає борг за 7 місяців по 860 грн? Дитині одній 1 рік 10 місяців, іншій 5 місяців, виплачується лише на одну замість двох... Де зимова підтримка на 5х дітей по 6500? Подавала 02.12.2025 року, досі немає...", — зазначається ще в одному з повідомлень.

Окрім того, декому ПФУ не нарахував виплати для переселенців, малозабезпечених та самотніх матерів.

"Пенсійний фонд, прошу вас надати мені відповідь на моє запитання, будь ласка, стосовно моєї заяви на отримання допомоги багатодітним сім'ям від 31.10.2025, ВПО з 30.12.2025, і скажіть, будь ласка, чому немає виплати малозабезпеченої й одинокої мами", — повідомила ще одна громадянка.

Пояснення Пенсійного фонду

З середини літа 2025 року Пенсійному фонду передали додаткові повноваження щодо призначення та нарахування соцвиплат, чим до цього займалися органи соціального захисту населення. З того часу виникли проблеми у вигляді затримок у нарахуванні коштів.

В одній з відповідей ПФУ зазначив, що призначені поточні суми допомоги малозабезпеченим родинам та при народженні дитини нараховуються, проте можливі затримки.

Там пояснили, що подані запити на нарахування/перепризначення соцдопомоги для малозабезпечених родин, перебувають в опрацюванні, а щодо виплати післяпологової допомоги — у фонді просять почекати ще певний час.

Також у порядку черги призначають виплати малозабезпеченим сім'ям.

"Ваше звернення на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям передано на призначення. З повагою пресслужба Пенсійного фонду України", — йдеться в одній з відповідей представників ПФУ.

Пенсійний фонд поінформував, що станом на 11 січня профінансовано:

на пенсійні виплати — 27,7 млрд грн;

на житлові субсидії/пільги — 4,7 млрд грн;

на страхові виплати — 1,6 млрд грн (лікарняні — 0,5 млрд грн);

на державні допомоги та соціальні виплати — 5,3 млрд грн.

