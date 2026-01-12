Задержки соцвыплат — в ПФУ объяснили, что происходит с финансированием

Человек передает деньги. Фото: Новини.LIVE

Часть украинских граждан, которым предусмотрены социальные выплаты от государства, до сих пор не получили средства: некоторым задерживают назначение и начисление денег по несколько месяцев. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что происходит с финансированием в январе 2026 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию на странице ПФУ в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Ситуация с соцвыплатами в 2026 году

Граждане массово обращаются к Пенсионному фонду с просьбой объяснить, когда произойдет начисление различных видов выплат: для малообеспеченных, многодетных, одиноким матерям, разнообразной помощи для детей.

В частности, проблемы со своевременностью поступления средств касаются некоторых получателей выплат по инвалидности.

"Пенсионный фонд, почему нет социальной выплаты по инвалидности с октября по январь. Черновицкая область?", — говорится в одном из обращений.

Некоторые из гражданок пишут, что фонд задерживает по несколько месяцев послеродовую денежную помощь, а также выплаты для многодетных.

"Дайте мне наконец ответ, когда мой ребенок получит долг за 7 месяцев по 860 грн? Ребенку одному 1 год 10 месяцев, другому 5 месяцев, выплачивается только на одного вместо двух... Где зимняя поддержка на 5х детей по 6500? Подавала 02.12.2025 года, до сих пор нет...", — отмечается еще в одном из сообщений.

Кроме того, некоторым ПФУ не начислил выплаты для переселенцев, малообеспеченных и одиноких матерей.

"Пенсионный фонд, прошу вас предоставить мне ответ на мой вопрос, пожалуйста, относительно моего заявления на получение помощи многодетным семьям от 31.10.2025, ВПЛ с 30.12.2025, и скажите, пожалуйста, почему нет выплаты малообеспеченной и одинокой мамы", — сообщила еще одна гражданка.

Объяснение Пенсионного фонда

С середины лета 2025 года Пенсионному фонду передали дополнительные полномочия по назначению и начислению соцвыплат, чем до этого занимались органы социальной защиты населения. С тех пор возникли проблемы в виде задержек в начислении средств.

В одном из ответов ПФУ отметил, что назначенные текущие суммы помощи малообеспеченным семьям и при рождении ребенка начисляются, однако возможны задержки.

Там объяснили, что поданные запросы на начисление/переназначение соцпомощи для малообеспеченных семей, находятся в обработке, а по выплате послеродовой помощи — в фонде просят подождать еще некоторое время.

Также в порядке очереди назначают выплаты малообеспеченным семьям.

"Ваше обращение на государственную социальную помощь малообеспеченным семьям передано на назначение. С уважением пресс-служба Пенсионного фонда Украины", — говорится в одном из ответов представителей ПФУ.

Пенсионный фонд проинформировал, что по состоянию на 11 января профинансировано:

на пенсионные выплаты — 27,7 млрд грн;

на жилищные субсидии/льготы — 4,7 млрд грн;

на страховые выплаты — 1,6 млрд грн (больничные — 0,5 млрд грн);

на государственные пособия и социальные выплаты — 5,3 млрд грн.

Сообщение в соцсети Fb. Источник: ПФУ

Комментарии в соцсети Fb. Источник: ПФУ

Сообщение в соцсети Fb. Источник: ПФУ

Ранее сообщалось, что в этом году семьи могут получить помощь на уход за младенцами в 7 тыс. грн. Известно, куда можно будет потратить деньги.

Также мы писали, что УВКБ ООН окажет помощь в 10,8 тыс. грн в одной из громад Сумской области. Принять участие в программе в частности, смогут граждане пенсионного возраста.