Головна Фінанси Грантова допомога для українців — хто може отримати 7 тис. євро

Грантова допомога для українців — хто може отримати 7 тис. євро

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 11:00
Виплати до 7 тис. євро — нова грантова програма стартувала у трьох областях
Євровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) запустила освітньо-грантову програму "Startup Resilience Programme" для підтримки підприємництва в Україні під час воєнного стану. Учасники матимуть можливість отримати грошову допомогу до 7 тис. євро.

Про це йдеться на порталі організації.

Читайте також:

Що передбачає нова програма допомоги для бізнесу

Як зазначається, метою освітньо-грантової програми "Startup Resilience Programme" від Міжнародної організації з міграції є надання допомоги українцям у створенні нового бізнесу або розвитку існуючого на ранній стадії шляхом проведення навчального курсу, надання менторської підтримки та забезпечення грантовими коштами на розвиток власної справи.

Долучитися до програми можуть громадяни, які або мають лише ідею для започаткування власної справи, або вже є досвідченими підприємцями, які займаються бізнес-діяльністю щонайменше два роки.

Дія відповідної програми пошириться на жителів трьох українських областей:

  • Київську;
  • Чернігівську;
  • Сумську.

В рамках реалізації програми її учасників чекатимуть такі етапи:

  • теорія у вигляді відеоуроків та матеріалів;
  • онлайн-практики, що передбачатимуть роботу в групах з тренерами;
  • виконання домашніх завдань, застосовуючи інструменти на власному проєкті;
  • допомога менторів протягом п'яти тижнів у вигляді групових сесій з підприємцями;
  • створення бізнес-плану;
  • презентація проєкту комісії;
  • випускний у Києві за рахунок організаторів та церемонія нагородження.

Розмір гранту та як зареєструватися у програмі

Як зазначається на порталі МОМ, учасники програми матимуть можливість отримати грантову допомогу до 7 тис. євро. Важливо, що відповідну суму коштів можна буде спрямувати на:

  • купівлю обладнання/інструментів;
  • ремонт/облаштування приміщень;
  • купівлю сировини (до 50% від розміру допомоги).

Усі охочі можуть подавати заявки для участі, заповнивши спеціальну онлайн-форму, до 30 січня 2026 року.

"Заповнення заявки є ключовим етапом відбору учасників програми. Саме на основі інформації, зазначеної в анкеті, буде прийматися рішення щодо участі. Тому просимо відповідально та детально підходити до заповнення всіх пунктів", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в одному з міст українці можуть отримати фіндопомогу від UNHCR у розмірі 10,8 тис. грн. Зокрема, зареєструватися можуть переселенці, яким більш ніж 55 років. 

Також розповідали про грантовий проєкт, що діє у західних областях. Учасники матимуть шанс отримати грант до 32 тис. грн.

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Автор:
Ксенія Симонова
Автор:
Ксенія Симонова
