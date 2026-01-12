Виплати УВКБ ООН у січні — як отримати 10,8 тис. грн пенсіонерам

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) приймає заявки на грошову допомогу для мешканців однієї з громад у Сумській області, яких торкнулась війна. Зареєструватися на виплати можуть виключно вразливі категорії населення, зокрема, особи похилого віку.

Про це інформує пресцентр представництва у Telegram-каналі.

Хто має право на допомогу від УВКБ ООН у січні

Звернутися за оформленням виплат від УВКБ ООН можуть мешканці Липоводолинської громади Сумської області. За правилами, право на виплати мають дві основні групи людей. А саме:

Переселенці, якщо є відповідний офіційний статус, отриманий не пізніше ніж пів року тому, та не було подібних виплат за попередні три місяці;

Біженці, які приїхали додому після вимушеного виїзду через війну, якщо є підтвердження щодо виїзду та не було виплат останні три місяці.

Також виплати не передбачені для тих, у кого дохід перевищує 6,3 тис. грн на одну людину. Окрім того, потрібно належати до однієї з таких категорій:

Неповна родина, де матір/батько самі виховують дітей до 18 років/мають осіб, вік яких перевищує 55 років; Громадяни, віком від 55 років, які самостійно ведуть домогосподарства; Самотні громадяни від 55 років, які виховують малолітніх дітей; Домогосподарства, де наявні особи з інвалідністю/складними захворюваннями.

Як зареєструватися у програмі допомоги на Сумщині

За даними організаторів, подати заявки жителі Липоводолинської громади можуть 12 січня, зателефонувавши за спеціальним номером (працює у період пн-пт — 9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Відкрито! Запис в чергу для прийому у с. Липова Долина на 12 січня 2026 (понеділок)... Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — повідомили у представництві.

Заявники зможуть отримати по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн/міс. на кожну людину в домогосподарстві терміном на три місяці). Кошти перерахують на банківський рахунок.

