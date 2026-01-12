Відео
Пенсіонери й не тільки — хто отримає виплати УВКБ ООН у січні

Пенсіонері й не тільки — хто отримає виплати УВКБ ООН у січні

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 08:00
Виплати УВКБ ООН у січні — як отримати 10,8 тис. грн пенсіонерам
Люди похилого віку. Фото: Freepik

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) приймає заявки на грошову допомогу для мешканців однієї з громад у Сумській області, яких торкнулась війна. Зареєструватися на виплати можуть виключно вразливі категорії населення, зокрема, особи похилого віку.

Про це інформує пресцентр представництва у Telegram-каналі.

Читайте також:

Хто має право на допомогу від УВКБ ООН у січні

Звернутися за оформленням виплат від УВКБ ООН можуть мешканці Липоводолинської громади Сумської області. За правилами, право на виплати мають дві основні групи людей. А саме:

  • Переселенці, якщо є відповідний офіційний статус, отриманий не пізніше ніж пів року тому, та не було подібних виплат за попередні три місяці;
  • Біженці, які приїхали додому після вимушеного виїзду через війну, якщо є підтвердження щодо виїзду та не було виплат останні три місяці.

Також виплати не передбачені для тих, у кого дохід перевищує 6,3 тис. грн на одну людину. Окрім того, потрібно належати до однієї з таких категорій:

  1. Неповна родина, де матір/батько самі виховують дітей до 18 років/мають осіб, вік яких перевищує 55 років;
  2. Громадяни, віком від 55 років, які самостійно ведуть домогосподарства;
  3. Самотні громадяни від 55 років, які виховують малолітніх дітей;
  4. Домогосподарства, де наявні особи з інвалідністю/складними захворюваннями.

Як зареєструватися у програмі допомоги на Сумщині

За даними організаторів, подати заявки жителі Липоводолинської громади можуть 12 січня, зателефонувавши за спеціальним номером (працює у період пн-пт — 9:00-16:00): 063 182 68 38. 

"Відкрито! Запис в чергу для прийому у с. Липова Долина на 12 січня 2026 (понеділок)... Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — повідомили у представництві.

Заявники зможуть отримати по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн/міс. на кожну людину в домогосподарстві терміном на три місяці). Кошти перерахують на банківський рахунок.

Раніше повідомляли, що в січні реалізують програму з підтримки підприємництва в країні під час війни. Її учасникам можуть виплатити фіндопомогу до 7 тис. євро

Також ми писали, що в одній з областей передбачене надання комплексної допомоги для тих, хто постраждав від воєнних злочинів. Розмір виплати становить 3 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші пенсіонери грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
