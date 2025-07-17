Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям замість пенсії гарантують соцдопомогу — які умови

Українцям замість пенсії гарантують соцдопомогу — які умови

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 06:10
Пенсії у 2025 році — як діяти тим, хто не отримав права
Людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про гарантовану соціальну допомогу тим, хто не має права на пенсію та особам з інвалідністю. Фахівці уточнили, коли саме призначають таку державну підтримку та як оформити у 2025 році. 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Надання соцдопомоги замість пенсії у 2025 році

У ПФУ пояснили, що громадяни, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю, можуть розраховувати на державну підтримку у вигляді соціальної допомоги.

Призначення та порядок виплат такої допомоги здійснюється згідно з законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" та порядку, затвердженого урядовою постановою №261.

Згідно з нормами законодавства, отримати соціальну допомогу від держави можуть такі категорії осіб:

  • громадяни України, які проживають на її території на постійній основі;
  • іноземні громадяни та особи без громадянства, які переселилися в Україну для постійного проживання;
  • біженці чи громадяни, яким потрібен додатковий захист;
  • громадяни Польщі, які легально перебувають в Україні.

Є чотири категорії громадян, які мають право на соціальну допомогу. Вона передбачена для:

  • осіб, яким більш ніж 65 років, проте не мають права на оформлення пенсії;
  • осіб з інвалідністю (всі групи);
  • малозабезпечених осіб (окрім громадян з інвалідністю першої групи та дітей померлих годувальників);
  • дітей померлих годувальників, якщо вони не мали необхідної кількості страхового стажу.

Водночас, якщо у дитини, яка має інвалідність, є право на кілька видів соцдопомоги, то в такому випадку їх надають одночасно.

Державну соцдопомогу для осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю встановлюють виходячи з рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

  • для осіб з інвалідністю першої групи (100% від розміру прожиткового мінімуму) — 2361 грн;
  • жінок, яким присвоєне звання "Мати-героїня" (100%) — 2361 грн;
  • для осіб з інвалідністю другої групи (80%) — 1888 грн;
  • для осіб з інвалідністю третьої групи (60%) — 1416 грн;
  • для осіб, які досягли віку відповідно до закону (30%) — 708 грн;
  • для однієї дитини померлого годувальника (100%) — 2361 грн;
  • для двох дітей померлого годувальника (120%) — 2833 грн;
  • для трьох і більше дітей померлого годувальника (150%) — 3541 грн.

Як оформити соціальну допомогу 

Громадяни, які підпадають під вищевказані вимоги, можуть звернутися за оформленням соціальної допомоги до:

  • сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу чи органу місцевого самоврядування;
  • у будь-яке відділення Укрпошти.

Також оформити виплати можна дистанційно, подавши заяву та документи через:

  • держпортал Дія, портал електронних послуг ПФУ;
  • мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Громадяни мають підготувати такий пакет документів:

  • заяву на допомогу;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження (для дітей);
  • документи з підтвердженням опіки чи представництва (за потреби);
  • декларацію про доходи (за потреби);
  • документи, де підтверджуються родинні зв’язки з померлим годувальником;
  • довідку з освітнього закладу (для дітей);
  • довіреність (для представників).

Раніше ми писали, що в серпні громадянам не слід очікувати планового підвищення пенсійних виплат. Однак дехто отримає чималі доплати, зокрема, до 3,1 тис. грн до Дня Незалежності.  

Також ми розповідали, кому гарантують мінімальну пенсію у близько 14 тис. грн. У ПФУ пояснили, що право на таку виплату мають деякі особи з інвалідністю. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації