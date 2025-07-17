Пенсії у 2025 році — як діяти тим, хто не отримав права

Людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про гарантовану соціальну допомогу тим, хто не має права на пенсію та особам з інвалідністю. Фахівці уточнили, коли саме призначають таку державну підтримку та як оформити у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ у Facebook.

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У ПФУ пояснили, що громадяни, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю, можуть розраховувати на державну підтримку у вигляді соціальної допомоги.

Призначення та порядок виплат такої допомоги здійснюється згідно з законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" та порядку, затвердженого урядовою постановою №261.

Згідно з нормами законодавства, отримати соціальну допомогу від держави можуть такі категорії осіб:

громадяни України, які проживають на її території на постійній основі;

іноземні громадяни та особи без громадянства, які переселилися в Україну для постійного проживання;

біженці чи громадяни, яким потрібен додатковий захист;

громадяни Польщі, які легально перебувають в Україні.

Є чотири категорії громадян, які мають право на соціальну допомогу. Вона передбачена для:

осіб, яким більш ніж 65 років, проте не мають права на оформлення пенсії;

осіб з інвалідністю (всі групи);

малозабезпечених осіб (окрім громадян з інвалідністю першої групи та дітей померлих годувальників);

дітей померлих годувальників, якщо вони не мали необхідної кількості страхового стажу.

Водночас, якщо у дитини, яка має інвалідність, є право на кілька видів соцдопомоги, то в такому випадку їх надають одночасно.

Державну соцдопомогу для осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю встановлюють виходячи з рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

для осіб з інвалідністю першої групи (100% від розміру прожиткового мінімуму) — 2361 грн;

жінок, яким присвоєне звання "Мати-героїня" (100%) — 2361 грн;

для осіб з інвалідністю другої групи (80%) — 1888 грн;

для осіб з інвалідністю третьої групи (60%) — 1416 грн;

для осіб, які досягли віку відповідно до закону (30%) — 708 грн;

для однієї дитини померлого годувальника (100%) — 2361 грн;

для двох дітей померлого годувальника (120%) — 2833 грн;

для трьох і більше дітей померлого годувальника (150%) — 3541 грн.

Як оформити соціальну допомогу

Громадяни, які підпадають під вищевказані вимоги, можуть звернутися за оформленням соціальної допомоги до:

сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу чи органу місцевого самоврядування;

у будь-яке відділення Укрпошти.

Також оформити виплати можна дистанційно, подавши заяву та документи через:

держпортал Дія, портал електронних послуг ПФУ;

мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Громадяни мають підготувати такий пакет документів:

заяву на допомогу;

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження (для дітей);

документи з підтвердженням опіки чи представництва (за потреби);

декларацію про доходи (за потреби);

документи, де підтверджуються родинні зв’язки з померлим годувальником;

довідку з освітнього закладу (для дітей);

довіреність (для представників).

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