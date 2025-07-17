Пенсії у 2025 році — як діяти тим, хто не отримав права

Українцям замість пенсії гарантують соцдопомогу — які умови
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про гарантовану соціальну допомогу тим, хто не має права на пенсію та особам з інвалідністю. Фахівці уточнили, коли саме призначають таку державну підтримку та як оформити у 2025 році.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ у Facebook.
Надання соцдопомоги замість пенсії у 2025 році
У ПФУ пояснили, що громадяни, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю, можуть розраховувати на державну підтримку у вигляді соціальної допомоги.
Призначення та порядок виплат такої допомоги здійснюється згідно з законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" та порядку, затвердженого урядовою постановою №261.
Згідно з нормами законодавства, отримати соціальну допомогу від держави можуть такі категорії осіб:
- громадяни України, які проживають на її території на постійній основі;
- іноземні громадяни та особи без громадянства, які переселилися в Україну для постійного проживання;
- біженці чи громадяни, яким потрібен додатковий захист;
- громадяни Польщі, які легально перебувають в Україні.
Є чотири категорії громадян, які мають право на соціальну допомогу. Вона передбачена для:
- осіб, яким більш ніж 65 років, проте не мають права на оформлення пенсії;
- осіб з інвалідністю (всі групи);
- малозабезпечених осіб (окрім громадян з інвалідністю першої групи та дітей померлих годувальників);
- дітей померлих годувальників, якщо вони не мали необхідної кількості страхового стажу.
Водночас, якщо у дитини, яка має інвалідність, є право на кілька видів соцдопомоги, то в такому випадку їх надають одночасно.
Державну соцдопомогу для осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю встановлюють виходячи з рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
- для осіб з інвалідністю першої групи (100% від розміру прожиткового мінімуму) — 2361 грн;
- жінок, яким присвоєне звання "Мати-героїня" (100%) — 2361 грн;
- для осіб з інвалідністю другої групи (80%) — 1888 грн;
- для осіб з інвалідністю третьої групи (60%) — 1416 грн;
- для осіб, які досягли віку відповідно до закону (30%) — 708 грн;
- для однієї дитини померлого годувальника (100%) — 2361 грн;
- для двох дітей померлого годувальника (120%) — 2833 грн;
- для трьох і більше дітей померлого годувальника (150%) — 3541 грн.
Як оформити соціальну допомогу
Громадяни, які підпадають під вищевказані вимоги, можуть звернутися за оформленням соціальної допомоги до:
- сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу чи органу місцевого самоврядування;
- у будь-яке відділення Укрпошти.
Також оформити виплати можна дистанційно, подавши заяву та документи через:
- держпортал Дія, портал електронних послуг ПФУ;
- мобільний застосунок Пенсійного фонду.
Громадяни мають підготувати такий пакет документів:
- заяву на допомогу;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження (для дітей);
- документи з підтвердженням опіки чи представництва (за потреби);
- декларацію про доходи (за потреби);
- документи, де підтверджуються родинні зв’язки з померлим годувальником;
- довідку з освітнього закладу (для дітей);
- довіреність (для представників).
Раніше ми писали, що в серпні громадянам не слід очікувати планового підвищення пенсійних виплат. Однак дехто отримає чималі доплати, зокрема, до 3,1 тис. грн до Дня Незалежності.
Також ми розповідали, кому гарантують мінімальну пенсію у близько 14 тис. грн. У ПФУ пояснили, що право на таку виплату мають деякі особи з інвалідністю.
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