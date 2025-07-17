Пенсии в 2025 году — как действовать тем, кто не получил права

Украинцам вместо пенсии гарантируют соцпомощь — какие условия
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о гарантированной социальной помощи тем, кто не имеет права на пенсию и лицам с инвалидностью. Специалисты уточнили, когда именно назначают такую государственную поддержку и как оформить в 2025 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ в Facebook.
Предоставление соцпомощи вместо пенсии в 2025 году
В ПФУ объяснили, что граждане, которые не имеют права на пенсию и лица с инвалидностью, могут рассчитывать на государственную поддержку в виде социальной помощи.
Назначение и порядок выплат такой поддержки осуществляется согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" и порядка, утвержденного правительственным постановлением №261.
Согласно нормам законодательства, получить социальную помощь от государства могут такие категории лиц:
- граждане Украины, проживающие на ее территории на постоянной основе;
- иностранные граждане и лица без гражданства, которые переселились в Украину для постоянного проживания;
- беженцы или граждане, которым нужна дополнительная защита;
- граждане Польши, которые легально находятся в Украине.
Есть несколько категорий граждан, которые имеют право на социальную помощь. Она предусмотрена для:
- лиц, которым более 65 лет, однако не имеют права на оформление пенсии;
- лиц с инвалидностью (все группы);
- малообеспеченных лиц (кроме граждан с инвалидностью первой группы и детей умерших кормильцев);
- детей умерших кормильцев, если они не имели необходимого количества страхового стажа.
В то же время, если у ребенка, имеющего инвалидность, есть право на несколько видов соцпомощи, то в таком случае их предоставят одновременно.
Государственную соцпомощь для лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью устанавливают исходя из уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:
- для лиц с инвалидностью первой группы (100% размера прожиточного минимума) — 2361 грн;
- женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня" (100%) — 2361 грн;
- для лиц с инвалидностью второй группы (80%) — 1888 грн;
- для лиц с инвалидностью третьей группы (60%) — 1416 грн;
- для лиц, достигших возраста в соответствии с законом (30%) — 708 грн;
- для одного ребенка умершего кормильца (100%) — 2361 грн;
- для двух детей умершего кормильца (120%) — 2833 грн;
- для трех и более детей умершего кормильца (150%) — 3541 грн.
Как оформить социальную помощь
Граждане, которые подпадают под вышеуказанные требования, могут обратиться за оформлением социальной помощи в:
- сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или орган местного самоуправления;
- в любое отделение Укрпочты.
Также оформить выплаты можно дистанционно, подав заявление и документы через:
- госпортал Дія, портал электронных услуг ПФУ;
- мобильное приложение Пенсионного фонда.
Граждане должны подготовить такой пакет документов:
- заявление на помощь;
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении (для детей);
- документы с подтверждением опеки или представительства (при необходимости);
- декларацию о доходах (при необходимости);
- документы, где подтверждаются родственные связи с умершим кормильцем;
- справку из образовательного учреждения (для детей);
- доверенность (для представителей).
Ранее мы писали, что в августе гражданам не следует ожидать планового повышения пенсионных выплат. Однако некоторые получат немалые доплаты, в частности, до 3,1 тыс. грн ко Дню Независимости.
Также мы рассказывали, кому гарантируют минимальную пенсию в около 14 тыс. грн. В ПФУ объяснили, что право на такую выплату имеют некоторые лица с инвалидностью.
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