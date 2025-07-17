Пенсии в 2025 году — как действовать тем, кто не получил права

Человек преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о гарантированной социальной помощи тем, кто не имеет права на пенсию и лицам с инвалидностью. Специалисты уточнили, когда именно назначают такую государственную поддержку и как оформить в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ в Facebook.

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В ПФУ объяснили, что граждане, которые не имеют права на пенсию и лица с инвалидностью, могут рассчитывать на государственную поддержку в виде социальной помощи.

Назначение и порядок выплат такой поддержки осуществляется согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" и порядка, утвержденного правительственным постановлением №261.

Согласно нормам законодательства, получить социальную помощь от государства могут такие категории лиц:

граждане Украины, проживающие на ее территории на постоянной основе;

иностранные граждане и лица без гражданства, которые переселились в Украину для постоянного проживания;

беженцы или граждане, которым нужна дополнительная защита;

граждане Польши, которые легально находятся в Украине.

Есть несколько категорий граждан, которые имеют право на социальную помощь. Она предусмотрена для:

лиц, которым более 65 лет, однако не имеют права на оформление пенсии;

лиц с инвалидностью (все группы);

малообеспеченных лиц (кроме граждан с инвалидностью первой группы и детей умерших кормильцев);

детей умерших кормильцев, если они не имели необходимого количества страхового стажа.

В то же время, если у ребенка, имеющего инвалидность, есть право на несколько видов соцпомощи, то в таком случае их предоставят одновременно.

Государственную соцпомощь для лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью устанавливают исходя из уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

для лиц с инвалидностью первой группы (100% размера прожиточного минимума) — 2361 грн;

женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня" (100%) — 2361 грн;

для лиц с инвалидностью второй группы (80%) — 1888 грн;

для лиц с инвалидностью третьей группы (60%) — 1416 грн;

для лиц, достигших возраста в соответствии с законом (30%) — 708 грн;

для одного ребенка умершего кормильца (100%) — 2361 грн;

для двух детей умершего кормильца (120%) — 2833 грн;

для трех и более детей умершего кормильца (150%) — 3541 грн.

Как оформить социальную помощь

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные требования, могут обратиться за оформлением социальной помощи в:

сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или орган местного самоуправления;

в любое отделение Укрпочты.

Также оформить выплаты можно дистанционно, подав заявление и документы через:

госпортал Дія, портал электронных услуг ПФУ;

мобильное приложение Пенсионного фонда.

Граждане должны подготовить такой пакет документов:

заявление на помощь;

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении (для детей);

документы с подтверждением опеки или представительства (при необходимости);

декларацию о доходах (при необходимости);

документы, где подтверждаются родственные связи с умершим кормильцем;

справку из образовательного учреждения (для детей);

доверенность (для представителей).

Ранее мы писали, что в августе гражданам не следует ожидать планового повышения пенсионных выплат. Однако некоторые получат немалые доплаты, в частности, до 3,1 тыс. грн ко Дню Независимости.

Также мы рассказывали, кому гарантируют минимальную пенсию в около 14 тыс. грн. В ПФУ объяснили, что право на такую выплату имеют некоторые лица с инвалидностью.