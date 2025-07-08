Пенсії в Україні — хто з пенсіонерів отримає додатково 3 тис. грн у серпні 2025 року

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року деякі українські громадяни отримають додатково до пенсії до 3 тис. грн. Йдеться про виплати, присвячені Дню Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на додаткові виплати до 3 тис. грн до пенсії

Відповідно до ухваленої Кабінетом міністрів постанови "Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України", передбаченої нормами закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", у серпні частині пенсіонерів нарахують додаткові виплати. Залежно від категорії розмір доплати буде коливатися від 450 до 3,1 тис. грн.

Зокрема, допомогу нададуть учасникам війни, колишнім вʼязням концтаборів та гетто, особам, які були примусово вивезені на роботи. Також додаткові кошти зможуть отримати члени родин загиблих ветеранів війни.

Окрім того, виплати передбачені особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам з першою групою інвалідності внаслідок війни. Додаткові суми нададуть учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності.

Розміри додаткової грошової допомоги

Розмір разової грошової виплати до Дня Незалежності України залежить від категорії, під яку підпадають громадяни. А саме:

450 грн отримають учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників;

650 грн можуть отримати рідні загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким встановлений відповідно до п. 1 ст. 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту", члени родин загиблих (померлих) захисників, дружини (чоловіки) померлих осіб, які мали інвалідність внаслідок війни, та не одружилися повторно, дружини (чоловіки) померлих УБД, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, яких було визнано за життя особами з інвалідністю від загальної хвороби, трудового каліцтва, які повторно не одружувалися;

1 тис. грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (на час ув’язнення не було 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, діти, які там народилися;

3,1 тис. грн — особи, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною;

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на час ув’язнення не було 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, визнані особами з інвалідністю від загальної хвороби, трудового каліцтва та через інші причини:

- III групи — 2,7 тис. грн;

- II групи — 2,9 тис. грн;

- I групи — 3,1 тис. грн.

Суму грошової допомоги нарахують разом з основною виплатою пенсії.

Раніше ми писали, що пенсії, на виплату яких громадяни мали право, однак не змогли отримати вчасно, виплачують не більш ніж за три роки від дати звернення з відповідним проханням. Розмір виплат у кожного буде індивідуальним.

Також ми повідомляли, що в Україні передбачається надання доплати до пенсійних виплат для тих громадян, у яких є понаднормовий стаж. Так, кожен додатковий рік гарантуватиме зростання пенсійної виплати на 1%.