Мінімальна пенсія в Україні — якій групі громадян платять 14 тис. грн

Громадяни на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році Пенсійний фонд України (ПФУ) виплачує одній категорії громадян гарантоване законодавством мінімальне пенсійне забезпечення у розмірі близько 14 тис. грн. Там пояснили, хто має право на таку виплату та як її оформити.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

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За даними Пенсійного фонду, окремі вимоги до мінімальних гарантованих розмірів пенсій передбачені для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції.



Право на державну підтримку таких осіб прописане у законі 1584-IX "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Так, є окремі вимоги в цьому законі щодо мінімальних рівнів пенсії за інвалідністю постраждалим ліквідаторам, якщо було встановлено причинний зв'язок інвалідності із аварією на Чорнобильській АЕС.

Учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відносять до різних категорій інвалідності, що впливає на рівень пенсії та пільги. Зокрема, друга група інвалідності може бути пов'язана з радіаційним опроміненням через аварію, або з іншими хворобами, що виникли внаслідок катастрофи.

Встановлення інвалідності та визначення причинного зв'язку інвалідності з Чорнобильською катастрофою здійснюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з другою групою інвалідності передбачений не лише мінімальний розмір пенсії, а й право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 робочих днів на рік.

Крім пенсії та відпустки, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС надають різноманітні пільги, передбачені законодавством, зокрема, на медикаменти, оздоровлення, продукти, оплату комунальних послуг.

Розмір мінімальної виплати та як оформити пенсію

Так, постраждалі ліквідатори у разі підтвердження причинно-наслідкового зв'язку інвалідності із катастрофою на ЧАЕС, мають право на мінімальні суми пенсійного забезпечення.

Їхній розмір встановлений у відсотках до рівня середньої заробітної плати в країні для призначення пенсії за попередній рік, який розраховує Пенсійний фонд.

З 1 березня 2025 року для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з другою групою інвалідності осучаснили мінімальний розмір пенсійної виплати. Тепер громадянам нараховують щонайменше 13,98 тис. грн (частка 80% від середньої зарплатні).

Для того, щоб оформити пенсійну виплату з інвалідності, пов'язаної з аварією на Чорнобильській АЕС, необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду як особисто, так і через представника. Також заяву можна надіслати звичайною чи електронною поштою через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Громадяни мають підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи з підтвердженням статусу постраждалого від аварії на ЧАЕС (посвідчення);

лікарський висновок експертної комісії щодо встановлення інвалідності та її групи;

трудова книжка (за необхідності для підтвердження стажу);

документи, де підтверджується адреса проживання на забрудненій території (за необхідності).

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