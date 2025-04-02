Пенсії в Україні — кому загрожують затримки у виплатах

Українцям загрожують затримки пенсій — що треба знати про рахунки
У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили громадян, кому може загрожувати несвоєчасне нарахування пенсій. Таке може статися у випадку зміни банківських реквізитів.
Про це розповіли у пресслужбі одного з управлінь фонду.
Детальніше про загрозу несвоєчасного отримання пенсій
Як зазначають у ПФУ, щоб не було затримок у нарахуванні пенсійних виплат, ті громадяни, які змінили банк та банківські реквізити, мають звернутися до органів Пенсійного фонду, надавши відповідну інформацію.
Існують правила зарахування пенсій на банківські рахунки. А саме:
- громадянин має відкрити рахунок в одному з уповноважених банків;
- поточний рахунок мають відкрити саме для зарахування пенсійних та інших соцвиплат;
- банківський рахунок має бути активним (діючим).
Також у заяві про призначення чи перерахунок пенсії (у разі обрання способу виплати через банк) номер рахунку має бути вказаний у міжнародному форматі IBAN (29 цифр та літер). Дізнатися міжнародний номер рахунку можна в мобільному застосунку банку або у відділенні банку.
Як повідомити Пенсійний фонд про зміни
Громадяни, які змінили банк та банківські реквізити, мають написати відповідну заяву. Подати звернення про зміну виплатних реквізитів можна:
- особисто у відділенні банку;
- онлайн в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду.
Для цього потрібно авторизуватися на порталі е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Далі необхідно зробити такі кроки:
- зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";
- обрати пункт "Внесення змін до пенсійної справи";
- знайти "Заява на зміну виплатних реквізитів (якщо були змінені банківські реквізити або адреса проживання)".
Громадянин має заповнити необхідні атрибути заяви та завантажити відскановані документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- реквізити банківського рахунку.
Після цього треба перевірити внесені дані, сформувати заяву, підписати за допомогою КЕП та відправити.
Інформацію про стан опрацювання заяви на зміну виплатних реквізитів можна знайти в особистому кабінеті, обравши розділ "Мої звернення".
Нагадаємо, у 2025 році в деяких категорій громадян суттєво підвищились мінімальні виплати. Зокрема, йдеться про мінімальні пенсії з інвалідності для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.
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