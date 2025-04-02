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Українцям загрожують затримки пенсій — що треба знати про рахунки

2 квітня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кому загрожують затримки у виплатах
Жінка тримає картку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили громадян, кому може загрожувати несвоєчасне нарахування пенсій. Таке може статися у випадку зміни банківських реквізитів.

Про це розповіли у пресслужбі одного з управлінь фонду.

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Як зазначають у ПФУ, щоб не було затримок у нарахуванні пенсійних виплат, ті громадяни, які змінили банк та банківські реквізити, мають звернутися до органів Пенсійного фонду, надавши відповідну інформацію.

Існують правила зарахування пенсій на банківські рахунки. А саме: 

  • громадянин має відкрити рахунок в одному з уповноважених банків;
  • поточний рахунок мають відкрити саме для зарахування пенсійних та інших соцвиплат;
  • банківський рахунок має бути активним (діючим).

Також у заяві про призначення чи перерахунок пенсії (у разі обрання способу виплати через банк) номер рахунку має бути вказаний у міжнародному форматі IBAN (29 цифр та літер). Дізнатися міжнародний номер рахунку можна в мобільному застосунку банку або у відділенні банку.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміни

Громадяни, які змінили банк та банківські реквізити, мають написати відповідну заяву. Подати звернення про зміну виплатних реквізитів можна:

  • особисто у відділенні банку;
  • онлайн в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

Для цього потрібно авторизуватися на порталі е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
 
Далі необхідно зробити такі кроки:

  • зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";
  • обрати пункт "Внесення змін до пенсійної справи";
  • знайти "Заява на зміну виплатних реквізитів (якщо були змінені банківські реквізити або адреса проживання)".

 

Громадянин має заповнити необхідні атрибути заяви та завантажити відскановані документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • реквізити банківського рахунку.

Після цього треба перевірити внесені дані, сформувати заяву, підписати за допомогою КЕП та відправити.

Інформацію про стан опрацювання заяви на зміну виплатних реквізитів можна знайти в особистому кабінеті, обравши розділ "Мої звернення".

Нагадаємо, у 2025 році в деяких категорій громадян суттєво підвищились мінімальні виплати. Зокрема, йдеться про мінімальні пенсії з інвалідності для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

Також ми писали про наявність змоги в українців рано вийти на пенсію. Такою можливістю можуть скористатися ті, в кого робота пов'язана зі шкідливими або важкими умовами праці.

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