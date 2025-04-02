Пенсії в Україні — кому загрожують затримки у виплатах

Жінка тримає картку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили громадян, кому може загрожувати несвоєчасне нарахування пенсій. Таке може статися у випадку зміни банківських реквізитів.

Про це розповіли у пресслужбі одного з управлінь фонду.

Читайте також:

Детальніше про загрозу несвоєчасного отримання пенсій

Як зазначають у ПФУ, щоб не було затримок у нарахуванні пенсійних виплат, ті громадяни, які змінили банк та банківські реквізити, мають звернутися до органів Пенсійного фонду, надавши відповідну інформацію.

Існують правила зарахування пенсій на банківські рахунки. А саме:

громадянин має відкрити рахунок в одному з уповноважених банків;

поточний рахунок мають відкрити саме для зарахування пенсійних та інших соцвиплат;

банківський рахунок має бути активним (діючим).

Також у заяві про призначення чи перерахунок пенсії (у разі обрання способу виплати через банк) номер рахунку має бути вказаний у міжнародному форматі IBAN (29 цифр та літер). Дізнатися міжнародний номер рахунку можна в мобільному застосунку банку або у відділенні банку.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміни

Громадяни, які змінили банк та банківські реквізити, мають написати відповідну заяву. Подати звернення про зміну виплатних реквізитів можна:

особисто у відділенні банку;

онлайн в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

Для цього потрібно авторизуватися на порталі е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).



Далі необхідно зробити такі кроки:

зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати пункт "Внесення змін до пенсійної справи";

знайти "Заява на зміну виплатних реквізитів (якщо були змінені банківські реквізити або адреса проживання)".

Громадянин має заповнити необхідні атрибути заяви та завантажити відскановані документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

реквізити банківського рахунку.

Після цього треба перевірити внесені дані, сформувати заяву, підписати за допомогою КЕП та відправити.

Інформацію про стан опрацювання заяви на зміну виплатних реквізитів можна знайти в особистому кабінеті, обравши розділ "Мої звернення".

Нагадаємо, у 2025 році в деяких категорій громадян суттєво підвищились мінімальні виплати. Зокрема, йдеться про мінімальні пенсії з інвалідності для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

Також ми писали про наявність змоги в українців рано вийти на пенсію. Такою можливістю можуть скористатися ті, в кого робота пов'язана зі шкідливими або важкими умовами праці.