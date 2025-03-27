Пенсії у 2025 році — у якої категорії громадян зросли виплати на 3 тис. грн

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році в окремих категорій пенсіонерів зросли мінімальні виплати. Йдеться про пенсії за інвалідністю для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначається, мінімальну пенсію за інвалідністю для чорнобильців проіндексували на 11,5 % з березня 2025 року.

Зокрема, для першої групи інвалідності пенсія підвищилась з 8,8 тис. грн на понад 1 тис. грн. Для другої групи інвалідності з понад 7 тис. грн на 813 грн. Для третьої групи інвалідності з 5,45 тис. грн на 626 грн.

У зв'язку з цим розміри пенсій за інвалідністю, що настала через каліцтво або захворювання через Чорнобильську катастрофу не можуть бути менші за встановлені показники, гарантовані державою:

перша група інвалідності — 9,85 тис. грн;

друга група інвалідності — 7,88 тис. грн;

третя група інвалідності — 6,07 тис. грн.

Мінімальні пенсії з інвалідності для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи зросли суттєвіше: на понад 3 тис. грн для першої групи інвалідності, на понад 2,5 тис. грн для другої групи, на 1,9 тис. грн для третьої групи інвалідності.

Таким чином, розміри пенсій мають становити щонайменше:

перша група інвалідності — 17,48 тис. грн;

друга група інвалідності — 13,98 тис. грн;

третя група інвалідності — 10,49 тис. грн.

Кому з чорнобильців уріжуть виплати

Попри суттєвий перегляд пенсій постраждалим через аварію на ЧАЕС, декому з них у 2025 році суттєво скоротять виплати. Йдеться про доплату у 2,3 тис. грн призначеної для пенсіонерів, які постійно проживали чи працювали в зоні у період з 26 квітня 1986 року по січень 1993 року.

Цьогоріч таку доплату до пенсії втратять ті, хто залишив Чорнобильську зону у вищевказаний період чи змінив місце проживання.

В уряді розраховують, що це дозволить заощадити державному бюджету до 15 млрд грн.

Раніше ми повідомляли про можливість українців раннього виходу на пенсію. Нею можуть скористатися ті громадяни, робота яких пов'язана з особливо шкідливими чи важкими умовами праці.

Також ми писали, що громадян похилого віку можуть позбавити "доплат за вік". Після індексації виплат надбавку втратять ті, в кого сума пенсії перевищить певний ліміт.