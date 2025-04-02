Пенсии в Украине — кому грозят задержки в выплатах

Украинцам грозят задержки пенсий — что надо знать о счетах
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили граждан, кому может грозить несвоевременное начисление пенсий. Такое может произойти в случае изменения банковских реквизитов.
Об этом рассказали в пресс-службе одного из управлений фонда.
Подробнее об угрозе несвоевременного получения пенсий
Как отмечают в ПФУ, чтобы не было задержек в начислении пенсионных выплат, те граждане, которые изменили банк и банковские реквизиты, должны обратиться в органы Пенсионного фонда, предоставив соответствующую информацию.
Существуют правила зачисления пенсий на банковские счета. А именно:
- гражданин должен открыть счет в одном из уполномоченных банков;
- текущий счет должны открыть именно для зачисления пенсионных и других соцвыплат;
- банковский счет должен быть активным (действующим).
Также в заявлении о назначении или перерасчете пенсии (в случае избрания способа выплаты через банк) номер счета должен быть указан в международном формате IBAN (29 цифр и букв). Узнать международный номер счета можно в мобильном приложении банка или в отделении банка.
Как уведомить Пенсионный фонд об изменениях
Граждане, которые изменили банк и банковские реквизиты, должны написать соответствующее заявление. Подать обращение об изменении выплатных реквизитов можно:
- лично в отделении банка;
- онлайн в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда.
Для этого нужно авторизоваться на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Далее необходимо сделать следующие шаги:
- зайти в раздел "О пенсионном обеспечении";
- выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело";
- найти "Заявление на изменение выплатных реквизитов (если были изменены банковские реквизиты или адрес проживания)".
Гражданин должен заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- реквизиты банковского счета.
После этого надо проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать с помощью КЭП и отправить.
Информацию о состоянии обработки заявления на изменение выплатных реквизитов можно найти в личном кабинете, выбрав раздел "Мои обращения".
Напомним, в 2025 году у некоторых категорий граждан существенно повысились минимальные выплаты. В частности, речь идет о минимальных пенсиях по инвалидности для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.
Также мы писали о наличии возможности у украинцев рано выйти на пенсию. Такой возможностью могут воспользоваться те, у кого работа связана с вредными или тяжелыми условиями труда.
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