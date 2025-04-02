Пенсии в Украине — кому грозят задержки в выплатах

Женщина держит карту. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили граждан, кому может грозить несвоевременное начисление пенсий. Такое может произойти в случае изменения банковских реквизитов.

Об этом рассказали в пресс-службе одного из управлений фонда.

Читайте также:

Подробнее об угрозе несвоевременного получения пенсий

Как отмечают в ПФУ, чтобы не было задержек в начислении пенсионных выплат, те граждане, которые изменили банк и банковские реквизиты, должны обратиться в органы Пенсионного фонда, предоставив соответствующую информацию.

Существуют правила зачисления пенсий на банковские счета. А именно:

гражданин должен открыть счет в одном из уполномоченных банков;

текущий счет должны открыть именно для зачисления пенсионных и других соцвыплат;

банковский счет должен быть активным (действующим).

Также в заявлении о назначении или перерасчете пенсии (в случае избрания способа выплаты через банк) номер счета должен быть указан в международном формате IBAN (29 цифр и букв). Узнать международный номер счета можно в мобильном приложении банка или в отделении банка.

Как уведомить Пенсионный фонд об изменениях

Граждане, которые изменили банк и банковские реквизиты, должны написать соответствующее заявление. Подать обращение об изменении выплатных реквизитов можно:

лично в отделении банка;

онлайн в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Для этого нужно авторизоваться на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).



Далее необходимо сделать следующие шаги:

зайти в раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело";

найти "Заявление на изменение выплатных реквизитов (если были изменены банковские реквизиты или адрес проживания)".

Гражданин должен заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

реквизиты банковского счета.

После этого надо проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать с помощью КЭП и отправить.

Информацию о состоянии обработки заявления на изменение выплатных реквизитов можно найти в личном кабинете, выбрав раздел "Мои обращения".

Напомним, в 2025 году у некоторых категорий граждан существенно повысились минимальные выплаты. В частности, речь идет о минимальных пенсиях по инвалидности для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

Также мы писали о наличии возможности у украинцев рано выйти на пенсию. Такой возможностью могут воспользоваться те, у кого работа связана с вредными или тяжелыми условиями труда.