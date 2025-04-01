Пенсія за наявності зарплати у 30 тис. грн — скільки отримають українці

Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

Українські громадяни можуть вплинути на розмір майбутньої пенсії на заслуженому відпочинку, якщо знати принцип нарахування виплат, норми щодо страхового стажу та зарплати. Зокрема, можна дізнатись розмір пенсії із офіційним доходом 30 тис. грн.

Такі правила передбачає закон №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Правила розрахунку пенсії у 2025 році

Цьогоріч пенсію розраховують за стандартною законодавчо затвердженою формулою. Розмір залежить від страхового стажу, середньої зарплати в країні та індивідуального коефіцієнта доходу. Важливим є те, що кінцевий розмір пенсії залежатиме від розміру обов'язкових внесків до Пенсійного фонду за час роботи.

Діє наступна формула для розрахунку розміру пенсії:

Сума пенсії = Сз × Ікз × Кс, звідки:

Сз — розмір середньої зарплати в країні за три роки до виходу на пенсію (у 2025-му дорівнює 15 тис. грн);

Ікз — індивідуальний коефіцієнт зарплати, що передбачає співвідношення доходу громадянина до середнього рівня в країні;

Кс — коефіцієнт страхового стажу, що є сумою загальної кількості років стажу, що помножена на 1%.

Знаючи правила та формулу розрахунку пенсійної вплати за віком, можна самому дізнатись, якою буде пенсія.

Якою буде сума пенсії із доходом 30 тис. грн

Для того, щоб дізнатися розмір пенсії із зарплатою 30 тис. грн, потрібно визначити індивідуальний коефіцієнт зарплати (Ікз). Якщо розмір середньої зарплати становить 15 тис. грн, а особистий дохід дорівнює 30 тис. грн, то коефіцієнт становитиме:

30 тис. грн ÷ 15 тис. грн = 2.

Після цього визначається коефіцієнт стажу (Кс), де за кожен рік стажу буде додано 1%. Наприклад:

за наявності 20 років стажу Кс = 0,20;

за наявності 30 років стажу Кс = 0,30;

за наявності 40 років стажу Кс = 0,40.

Додавши значення у формулу, можна отримати суму майбутньої пенсії:

якщо стаж становить 30 років: сума пенсії = 15 тис. грн × 2 × 0,30 = 9 тис. грн;

якщо стаж 40 років: розмір пенсії = 15 тис. грн × 2 × 0,40 = 12 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що українці отримають кілька пенсій одразу за кілька місяців. Такі суми виплатять громадянам з-поміж внутрішніх переселенців, яким раніше блокували пенсії через непроходження ідентифікації.

Також ми писали, що деякі пенсіонери 70,75 та 80 років мають право на спеціальні доплати до пенсій. Однак дехто через індексацію виплат не отримає такі надбавки.