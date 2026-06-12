Штраф за розголошення лікарської таємниці: кому доведеться заплатити до 68 000 грн

Лікарка зі стетоскопом, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Інформація про стан здоров’я людини належить до категорії особливо чутливих персональних даних і охороняється законом. Медичні працівники зобов’язані зберігати конфіденційність таких відомостей, а їх незаконне поширення може спричинити адміністративну або кримінальну відповідальність.

У яких випадках лікарська таємниця може бути розголошена та яка відповідальність передбачена за її незаконне поширення, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Що вважається лікарською таємницею

До лікарської таємниці належать будь-які відомості, отримані під час надання медичної допомоги, зокрема:

інформація про захворювання людини;

результати медичних оглядів та обстежень;

встановлений діагноз;

факт звернення за медичною допомогою;

дані про інтимне та сімейне життя пацієнта.

Розголошувати такі відомості заборонено не лише лікарям, а й іншим особам, які дізналися про них під час виконання службових або професійних обов’язків.

Хто може отримати інформацію про здоров’я пацієнта

Законодавство визначає коло осіб, які мають право на доступ до медичної інформації:

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Сам пацієнт — повнолітня особа має право отримувати повну та достовірну інформацію про власний стан здоров’я, лікування та обстеження. Законні представники — інформацію про стан здоров’я дитини або підопічного можуть отримувати, батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники.

У разі смерті пацієнта відповідні відомості можуть бути надані членам сім’ї або іншим уповноваженим особам.

Коли розголошення лікарської таємниці є законним

Попри загальний принцип конфіденційності, закон передбачає низку винятків. Медична інформація може бути передана:

за письмовою згодою пацієнта;

на підставі обґрунтованої вимоги органів досудового розслідування, прокуратури чи суду;

на запит санітарно-епідеміологічних органів у передбачених законом випадках;

якщо нерозголошення інформації становить загрозу життю або здоров’ю пацієнта чи інших осіб;

під час залучення до лікування інших медичних працівників, коли ці відомості необхідні для надання допомоги.

Передача інформації про психічне здоров’я без згоди пацієнта

Окремі правила діють щодо відомостей про психічний стан людини та надання психіатричної допомоги. Передача таких даних без згоди особи або її законного представника допускається для:

організації надання психіатричної допомоги особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад;

проведення досудового розслідування;

підготовки досудової доповіді щодо обвинуваченого;

розгляду справи судом на підставі письмового запиту слідчого, прокурора, суду або представника уповноваженого органу з питань пробації.

Яка відповідальність передбачена за розголошення лікарської таємниці

За порушення лікарської таємниці в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема стаття 132 ККУ встановлює відповідальність за незаконне поширення відомостей про проходження обстеження на ВІЛ, наявність інших небезпечних невиліковних інфекційних хвороб та результати відповідних медичних досліджень.

Санкції можуть передбачати:

штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 грн);

громадські роботи до 240 годин;

виправні роботи до двох років;

пробаційний нагляд до трьох років;

обмеження волі до трьох років;

заборону обіймати певні посади або займатися окремими видами діяльності до трьох років.

Відповідно до статті 145 Кримінального кодексу України, покарання загрожує особі, яка умисно розголосила лікарську таємницю, отриману внаслідок виконання професійних чи службових обов’язків, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки.

У цьому випадку закон передбачає:

штраф від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 68 000 грн);

громадські роботи до 240 годин;

виправні роботи до двох років;

позбавлення права обіймати певні посади або здійснювати окремі види діяльності до трьох років.

Лікарська таємниця є одним із ключових прав пацієнта та важливим елементом довіри до системи охорони здоров’я. Розголошення медичної інформації допускається лише у чітко визначених законом випадках, а порушення вимог конфіденційності може мати серйозні правові наслідки для винних осіб.

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