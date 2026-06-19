В Украине хотят ввести наказание за публичное оскорбление полицейских: какие штрафы рассматриваются

Сотрудник полиции, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Оскорбление полицейского может обойтись украинцам в копеечку. В Верховной Раде уже давно рассматривается законопроект, предусматривающий штрафы и общественные работы за публичное унижение сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Народные депутаты никак не могут прийти к согласию о том, как именно следует наказывать за оскорбления полицейских, пограничников, военных и даже членов общественных формирований, занимающихся охраной порядка. Одни выступают за дополнительную защиту силовиков, тогда как другие предупреждают о рисках для свободы слова.

С чего всё началось

Законопроект №5050 появился в парламенте еще в 2021 году. Документ предлагал наказывать за оскорбительные слова или действия, унижающие честь и достоинство правоохранителей во время службы.

Нарушителей хотели наказывать так же, как за неповиновение правоохранителям:

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штраф от 136 до 255 гривен;

общественные работы;

исправительные работы;

административный арест до 15 суток.

Впрочем, эта инициатива не получила поддержки парламентского комитета, и её рассмотрение приостановили.

Вместо этого внимание сосредоточили на альтернативном законопроекте №5050-1. Его авторы предлагают не только наказывать за оскорбление правоохранителей, но и в целом повысить штрафы за другие правонарушения, поскольку нынешние взыскания не пересматривались годами и уже мало кого пугают.

Какие штрафы хотят ввести

Согласно документу, за публичное оскорбление полицейского, военного или пограничника могут налагать:

штрафом от 340 до 680 гривен;

или общественными работами от 20 до 30 часов.

За злостное неповиновение правоохранителям предлагается штраф до 1700 гривен.

За повторное или групповое неповиновение — штраф до 5100 гривен или арест до 15 суток.

Что говорят эксперты

Наибольшее количество вопросов вызвало именно понятие «публичное оскорбление». Юристы Верховной Рады отмечают, что на самом деле будет очень сложно провести грань между тем, когда человек критикует полицейского как должностное лицо, а когда уже начинается оскорбление.

Также эксперты опасаются, что новые правила лишь запутают законы и создадут проблемы на практике.

На сегодняшний день штрафы пока не действуют. Парламент поддержал законопроект в первом чтении, но окончательно так и не принял его. Сейчас документ формально готовится ко второму чтению.

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