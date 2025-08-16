Відео
Головна Фінанси Українцям загрожує припинення виплати пенсій — що треба знати

Українцям загрожує припинення виплати пенсій — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 06:10
Право на пенсії у 2025 році — кому загрожує припинення виплат та як поновити
Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні громадянам можуть припиняти нарахування пенсійних виплат у зв'язку з поданими недостовірними документами, тривалою відсутністю чи з тимчасовим проживанням за кордоном. Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли, що потрібно зробити для повернення виплати та які для цього необхідні документи.

Про це інформує одне з управлінь ПФУ.

Читайте також:

Коли загрожує припинення пенсійних виплат

Питання припинення виплат прописане у ст. 49 закону №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно з нею, пенсію можуть припиняти виплачувати на основі рішення терорганів Пенсійного фонду чи судової інстанції.

Серед ключових підстав для припинення пенсій:

  • у разі, якщо було призначено на основі документів з недостовірними відомостями;
  • у випадку виїзду громадянина на постійну адресу проживання за межі країни, якщо інше не передбачається міжнародними договорами України;
  • на основі заяви пенсіонера щодо припинення нарахування пенсій через тимчасове проживання за межами країни;
  • у разі факту смерті громадянина, визнання безвісно відсутнім/оголошення померлим;
  • якщо пенсіонеру було надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, згідно із законом "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

Також громадянам загрожує припинення призначеної пенсії, якщо не використовували виплати з рахунку протягом шести місяців поспіль.

Окрім того, держава може зупинити нарахування пенсій через непроходження фізичної ідентифікації.
 
Інші випадки, передбачені законом: невизнання особою з інвалідністю, працевлаштування громадянина, який одержує пенсію за вислугу років, завершення терміну навчання дітей, яким нараховували пенсійну виплату у разі втрати годувальника.

Як громадянам поновити виплату пенсій

Як зазначається, відновлення нарахування пенсій відбувається за рішенням тероргану Пенсійного фонду протягом десяти днів після з'ясування обставин та появи умов для поновлення виплати. 

Для цього потрібно особисто прибути у будь-який сервісний центр ПФУ. З собою потрібно взяти документи, що посвідчують особу, та написати спеціальну заяву. 

Громадяни, які мешкають за кордоном під час воєнного стану та трьох наступних місяців після скасування можуть скористатися можливістю надіслати заяву та документи поштою.

Якщо було виявлено недостовірні дані у документах, на підставі яких відбувається виплата пенсії, розмір та підстави мають бути переглянуті з урахуванням таких даних.
 
Раніше ми писали, що цьогоріч переглянули розмір пенсій чорнобильцям. Виплати прив'язані до показника середньої заробітної плати, зокрема, першій групі інвалідності виплачують вже 17,48 тис. грн

Також ми розповідали про правила перепризначення групи інвалідності. Громадяни мають періодично проходити повторне оцінювання лікарями.  

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
