Пенсії у 2025 році — які розміри виплат передбачені чорнобильцям

Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Україні у результаті перерахунку змінився розмір пенсій у зв’язку інвалідністю через Чорнобильську катастрофу. Такі виплати прив'язані до показників середньої заробітної плати в країні.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Правила нарахування чорнобильських пенсій

Навесні фахівці ПФУ здійснили перерахунок пенсій чорнобильців, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої були сплачені страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік.

Відповідно до постанови правління щодо визначення середнього доходу в Україні, показник за 2024 рік становив 17,48 тис. грн.

Питання розміру виплат прописане у законі № 1584-ІХ "Про внесення змін до закону України Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою".

Згідно з ним учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС передбачені наступні мінімальні розміри пенсій у вигляді відсотка від розміру середньої зарплати в Україні, з якої сплачені страхові внески та яку враховують для визначення пенсії:

особи з інвалідністю першої групи — на рівні 100%;

особи з інвалідністю другої групи — 80%;

особи з інвалідністю третьої групи — 60%.

Йдеться про мінімальні пенсійні виплати з урахуванням доплат, надбавок, підвищень, додаткових пенсійних виплат, грошової допомоги, сум індексації та компенсацій.

Які розміри пенсій у 2025 році

З огляду на зазначену мінімальну пенсійну виплату для учасників ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, розмір виплат у 2025 році дорівнює:

перша група інвалідності — 17 486 грн;

друга група інвалідності — 13 989 грн;

третя група інвалідності — 10 491 грн.

Згідно з постановою уряду №1210 "Про підвищення рівня соцзахисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" особам з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації аварії на ЧАЕС повинні обчислювати пенсію із зарплати, визначеної з п’ятикратної суми мінімальної зарплати, передбаченої законом на січень відповідного року.

Середньомісячний коефіцієнт зарплати, що враховують під час обчислення пенсії для цієї категорії громадян становить:

2,28747 = 8000 грн (мінімальна заробітна на 1 січня) х 5: 17486 грн (середня зарплата за 2024 рік).

З огляду на це, призначення пенсійних виплат за зверненнями від осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбувається із застосуванням коефіцієнта 2,287.

Відповідні зміни також стосуються осіб, в яких є зв’язок інвалідності з участю у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків (ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів та здійснення регламентних робіт).

