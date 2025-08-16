Право на пенсии в 2025 году — кому грозит прекращение выплат и как возобновить

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине гражданам могут прекращать начисление пенсионных выплат в связи с поданными недостоверными документами, длительным отсутствием или с временным проживанием за границей. Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали, что нужно сделать для возврата выплаты и какие для этого необходимы документы.

Об этом информирует одно из управлений ПФУ.

Когда грозит прекращение пенсионных выплат

Вопрос прекращения выплат прописан в ст. 49 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ей, пенсию могут прекращать выплачивать на основе решения терорганов Пенсионного фонда или судебной инстанции.

Среди ключевых оснований для прекращения пенсий:

в случае, если была назначена на основе документов с недостоверными сведениями;

в случае выезда гражданина на постоянный адрес проживания за пределы страны, если иное не предусматривается международными договорами Украины;

на основе заявления пенсионера о прекращении начисления пенсий из-за временного проживания за пределами страны;

в случае факта смерти гражданина, признания безвестно отсутствующим/объявления умершим;

если пенсионеру был предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Также гражданам грозит прекращение назначенной пенсии, если не использовали выплаты со счета в течение шести месяцев подряд.

Кроме того, государство может остановить начисление пенсий из-за непрохождения физической идентификации.



Другие случаи, предусмотренные законом: непризнание лицом с инвалидностью, трудоустройство гражданина, получающего пенсию за выслугу лет, завершение срока обучения детей, которым начисляли пенсионную выплату в случае потери кормильца.

Как гражданам возобновить выплату пенсий

Как отмечается, восстановление начисления пенсий происходит по решению тероргана Пенсионного фонда в течение десяти дней после выяснения обстоятельств и появления условий для возобновления выплаты.

Для этого нужно лично прибыть в любой сервисный центр ПФУ. С собой нужно взять документы, удостоверяющие личность, и написать специальное заявление.

Граждане, проживающие за рубежом во время военного положения и трех последующих месяцев после отмены могут воспользоваться возможностью отправить заявление и документы по почте.

Если были обнаружены недостоверные данные в документах, на основании которых происходит выплата пенсии, размер и основания должны быть пересмотрены с учетом таких данных.



