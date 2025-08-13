Пенсії у 2025 році — кому гарантують потрійний страховий стаж

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство передбачає право на нарахування страхового стажу для призначення пенсії у потрійному розмірі. Претендувати на особливе обчислення стажу можуть тільки кілька категорій громадян.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ).

Вимоги щодо страхового стажу у 2025 році

За даними ПФУ, вимоги до страхового стажу для призначення пенсії щороку посилюються. Таким чином держава прагне, щоб українці якомога довше залишалися активними та не поспішали виходити на пенсію. Зокрема, за надстаж передбачене право на вищі виплати.

Згідно з нормами законодавства, для кожного віку встановлена окрема тривалість стажу. У 2025 році вимоги посилились на один рік:

Для виходу на пенсію у 60 років — потрібно мати мінімально 32 роки стажу. Для отримання пенсії у 63 роки — необхідно мати від 22 до 32 років стажу. Для права на пенсію у 65 років — треба мати мінімально 15 років стажу.

Хто має право на потрійний стаж

За даними Пенсійного фонду, правом на підвищений страховий стаж для призначення пенсії наділені депортовані громадяни, які перебували на спецпоселенні. Так, періоди діяльності на спецпоселенні зараховують до стажу у потрійному розмірі згідно із законом від 15 лютого 2022 року №2040-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".

Для того, щоб відповідний час роботи зарахувався у потрійному розмірі, що мала місце до січня 2004 року, потрібно мати документи з такою інформацією:

посвідчення про належність до депортованих осіб;

період проживання на спецпоселенні;

період діяльності на спецпоселенні.

Відповідні посвідчення мають видавати уповноважені органи, зокрема місцева держадміністрація. Старт періоду перебування на спецпоселенні визначається з моменту депортації до зняття режиму спецпоселень. Основним документом, що може підтвердити стаж, вважається трудова книжка. Якщо її нема, то трудовий стаж встановлюють на основі інших документів, що були видані за місцем роботи чи архівними закладами.

Також скористатися правом на потрійний страховий стаж можуть ті, хто служить у зоні бойових дій. Відповідне питання регулює закон 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ним, учасники бойових дій можуть вийти на пенсію за віком достроково за умови досягнення:

чоловіки — 55 років за наявності стажу від 25 років;

жінки — 50 років за наявності стажу від 20 років.

Для мобілізованих громадян та тих, хто служить за контрактом, страховий стаж, зокрема, за діяльність у зоні бойових дій, нараховується відповідно до ст. 8 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей".

Стаж для військовослужбовців, які служать у зоні бойових дій, зараховується у співвідношенні 1:3 (один місяць рахується за три).

Такий механізм діє, якщо термін служби в бойовій зоні становить щонайменше один місяць, тоді як верхньої межі за терміном нема.

Для того, щоб оформити пенсію, УБД мають надати до Пенсійного фонду оригінали документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудову книжку або документи про стаж;

посвідчення УБД;

довідку про участь у бойових діях на фронті.

Раніше ми писали, що в Україні працівникам певних професій рахують страховий стаж у подвійному розмірі. Такий підхід дозволить виходити громадянам на пенсію раніше за інших.

Також ми повідомляли, що громадянам, які досягнули 65-річчя та не вистачає страхового стажу для пенсії, передбачена соцдопомога. Розмір залежить від показника прожиткового мінімуму.