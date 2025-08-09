Пенсії з інвалідності в Україні — як повторне оцінювання впливає на терміни виплат

Жінка, яка пересувається за допомогою милиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні інвалідність, встановлену на довічний термін, надають особам виключно з незворотними порушеннями здоров'я, які не підлягають покращенню. Водночас, за інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), решта громадян мають проходити повторне оцінювання інвалідності, після чого в разі підтвердження групи — виплати перепризначаються.

Про те, як дата повторного оцінювання інвалідності впливає на термін призначення пенсії, розповіли у ПФУ.

Правила призначення пенсії після повторного оцінювання інвалідності

Як зазначають у фонді, з відповідним питанням звертаються деякі громадяни.

"Мені встановлено інвалідність з 10 червня 2025 року на рік. Відповідно, визначена дата повторного оцінювання — 10 червня 2026 року. На який строк мені призначать пенсію?", — йдеться в одному зі звернень.

У ПФУ пояснили, що, за правилами, пенсію з інвалідності призначають на весь термін встановлення групи інвалідності. Відповідне питання регулює ст. 34 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зокрема, у постанові уряду №1338 "Порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи" вказано, що датою, до якої встановлюється інвалідність, має бути перше число місяця, наступного за місяцем, коли має відбутися повторне оцінювання інвалідності.

З огляду на це, якщо дата повторного оцінювання експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи вказана 10 червня 2026 року, то термін призначення пенсії встановлений до 30 червня наступного року.

Кому в Україні призначають пенсію з інвалідності та які розміри

Пенсія з інвалідності є державною виплатою, що призначають громадянам, які у зв'язку зі станом здоров’я частково чи повністю втратили працездатність.

Її надають особам з інвалідністю, якщо мають від 1 до 15 років страхового стажу (залежить від віку, коли була призначена інвалідність).

Розміри таких пенсій прив'язані до групи інвалідності у відсотках пенсії за віком:

для осіб з інвалідністю I групи — 100% пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю II групи — 90% пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю III групи — 50% пенсії за віком.

