Виплати для осіб з інвалідністю — хто отримає кошти від Червоного Хреста України

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Червоний Хрест України надає грошову допомогу вразливим категоріям громадян, які мешкають в регіонах, що регулярно потерпають від російських обстрілів. У червні 2025 року така програма діє в одній з громад Запорізької області.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Кушугумської громади на Запоріжжі.

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Хто може отримати допомогу від Червоного Хреста України

Як зазначається, Запорізька обласна організація Червоного Хреста України продовжила можливість подати заявки для осіб з інвалідністю І-ІІІ групи у Кушугумській громаді, куди входять населені пункти Балабине, Кушугум, Малокатеринівка.



"Увага! Продовжується реєстрація на грошову допомогу для осіб з інвалідністю (ІІІ група включно). Якщо ви ще не встигли — не хвилюйтеся! Реєстрація буде продовжена", — йдеться у повідомленні.

Однією з умов у праві на реєстрацію є факт того, що громадяни ще не проходили її та не отримували фінансову допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Ілюстрація. Джерело: Запорізька обласна організація Червоного Хреста України

Як отримати допомогу людям з інвалідністю

Громадяни, які підпадають під вищевказану категорію вразливості, зможуть зареєструватися на отримання грошової допомоги від Запорізької обласної організації Червоного Хреста України 16-17 червня у Балабинському будинку культури. Час для візиту: з 09:00 до 13:00.

Потрібно підготувати оригінали документів на всіх членів родини та додаткові документи для осіб з інвалідністю. А саме:

довідку про інвалідність;

копію банківських реквізитів;

довідку про спільне проживання;

документ, що підтверджує родинні зв’язки тощо.

"Інформацію про подальші дати реєстрації просимо слідкувати в наших офіційних соціальних мережах", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що громадяни з групою інвалідності, отриману через агресію РФ, можуть отримати держдопомогу. У 2025 році вона коливається від 200 до 800 тис. грн.

Також розповідали, що жителям Миколаївського регіону доступна фінансова допомога від Всесвітньої продовольчої програми. За цією програмою можна отримати 1,2 тис. грн.