Виплати від ВПП ООН — де буде доступна програма допомоги українцям

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Миколаївської області з червня 2025 року зможуть оформити секторальну грошову допомогу від організації, що займається гуманітарною діяльністю. Йдеться про кошти від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП ООН) через партнера ГО "Адвентистське агентство розвитку та допомоги" (ADRA Ukraine).

Про це інформує одна з міськрад тергромад, де реалізовуватимуть відповідну програму.

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Де буде доступна програма допомоги

Як зазначається, починаючи з червня, ВПП ООН перейде з допомоги в натуральному вигляді до секторальної фіндопомоги в трьох громадах. А саме:

у Галицинівській тергромаді;

у Шевченківській тергромаді;

у Первомайській тергромаді.

Зважаючи на наявність фінансування та подальші потреби, допомогу будуть надавати на щомісячній основі.

Розмір допомоги та як отримати

В рамках програми допомоги жителям, які оберуть трансфер через IBAN або Western Union, нададуть секторальну фіндопомогу в червні в розмірі 1,2 тис. грн на одну особу в місяць.

Тим, хто обере секторальну грошову допомогу через відділення Укрпошти, нададуть виплату за два місяці в липні (за червень та липень).

Щодо того, як подати заявку, у ГО "Адвентистське агентство розвитку та допомоги" нададуть інформацію згодом.

"Партнер ООН "ADRA Ukraine" проінформує жителів громад про подальші інструкції", — йдеться у повідомленні.

Логотип ГО. Джерело: ADRA Ukraine

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, хто з українських дітей може отримувати по 6,4 тис. грн щомісяця. Також уточнили, де можна оформити фінансову допомогу.

Раніше повідомлялося про доступну грошову допомогу від Австрії. Максимальний розмір виплати на бізнес становить 7 тис. євро.