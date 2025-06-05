Фінансова підтримка українців — кому виплатять по 7 тис. євро

Євро у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український та Австрійський Червоний Хрест за підтримки фонду "Neighbour in Need" (Австрія) до 26 червня 2025 року приймають заявки від українських підприємців на реєстрацію у програмі допомоги бізнесу. В її рамках можна отримати 7 тис. євро.

Про це йдеться у повідомленні Червоного Хреста України у Facebook.

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Умови програми допомоги бізнесу

В рамках четвертого етапу програми REDpreneurUA українці отримають знання, практичні уміння, підтримку менторів та фінансування для запуску чи відновлення бізнесу у період повномасштабної війни.

Під час проєкту будуть відібрані десять фіналістів, які отримають на втілення бізнес-ідей 7 тис. євро, що посприяє у підтримці громад та створенню робочих місць.

Організатори зацікавлені в ідеях з соціальним, екологічним або інноваційним ухилом, в учасниках, які хочуть зробити внесок у відновлення країни шляхом підприємництва.

"Навчання четвертої когорти відбуватиметься у партнерстві з бізнес-інкубатором Ukrainian Future — середовищем для розвитку інноваційного підприємництва в Україні", — повідомляють в організації.

Як долучитися до програми допомоги

До конкурсу допускаються люди віком від 18 до 59 років, які:

є громадянами України;

проживають на підконтрольній Києву території;

є бізнес-ідея в одній з галузей економіки з соціальним, екологічним чи інноваційним ухилом;

не мають бізнес-справи чи хочуть відновити;

є стабільний інтернет для долучення до онлайн-навчання.

У пріоритеті — громадяни, які мають вразливості (зокрема, переселенці, люди з інвалідністю).

Основні умови отримання гранту:

реєстрація бізнесу;

оформлення ФОП;

офіційне працевлаштування особи з вразливих груп населення на свій ФОП (довгостроковий трудовий договір).

25 учасників матимуть можливість пройти інтенсивну навчальну програму на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future, а гранти нададуть для десяти осіб.

"Це шанс не лише навчитися підприємництва, а й стати частиною спільноти, яка змінює Україну", — додали організатори.

Для реєстрації необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині громадяни можуть отримати допомогу від UNHCR Ukraine. Кошти нададуть тільки двом категоріям людей.

Також повідомляли, що жителі двох областей можуть отримати фінпідтримку на розвиток мікропідприємництва. Виплати надасть організація "People in Peril Ukraine".