Выплаты для лиц с инвалидностью — кто получит средства от Красного Креста Украины

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Красный Крест Украины оказывает денежную помощь уязвимым категориям граждан, проживающим в регионах, которые регулярно страдают от российских обстрелов. В июне 2025 года такая программа действует в одной из громад Запорожской области.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Кушугумской громады на Запорожье.

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Кто может получить помощь от Красного Креста Украины

Как отмечается, Запорожская областная организация Красного Креста Украины продлила возможность подать заявки для лиц с инвалидностью I-III группы в Кушугумской громаде, куда входят населенные пункты Балабино, Кушугум, Малокатериновка.



"Внимание! Продолжается регистрация на денежную помощь для лиц с инвалидностью (III группа включительно). Если вы еще не успели — не волнуйтесь! Регистрация будет продолжена", — говорится в сообщении.

Одним из условий в праве на регистрацию является факт того, что граждане еще не проходили ее и не получали финансовую помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.

Иллюстрация. Источник: Запорожская областная организация Красного Креста Украины

Как получить помощь людям с инвалидностью

Граждане, которые подпадают под вышеуказанную категорию уязвимости, смогут зарегистрироваться на получение денежной помощи от Запорожской областной организации Красного Креста Украины 16-17 июня в Балабинском доме культуры. Время для визита: с 09:00 до 13:00.

Нужно подготовить оригиналы документов на всех членов семьи и дополнительные документы для лиц с инвалидностью. А именно:

справку об инвалидности;

копию банковских реквизитов;

справку о совместном проживании;

документ, подтверждающий родственные связи и т.п.

"Информацию о дальнейших датах регистрации просим следить в наших официальных социальных сетях", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что граждане с группой инвалидности, полученной из-за агрессии РФ, могут получить госпомощь. В 2025 году она колеблется от 200 до 800 тыс. грн.

Также рассказывали, что жителям Николаевского региона доступна финансовая помощь от Всемирной продовольственной программы. По этой программе можно получить 1,2 тыс. грн.