Виплати до 800 тис. грн особам з інвалідністю — які умови у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які отримали групу інвалідності через агресію РФ, мають право протягом трьох років оформити державну грошову допомогу від 200 до 800 тис. грн. На відповідну підтримку можуть розраховувати кілька категорій громадян.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Йдеться про виплати за отриману шкоду життю та здоров’ю у зв'язку з військовою агресією Росії. Відповідне питання регулює закон №2980-IX, що передбачає надання фінансової підтримки працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування.

На виплати зможуть розраховувати ті громадяни, які отримали інвалідність через військову агресію після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з 24 лютого 2022 року.

Розміри виплат залежать від отриманої групи інвалідності, які не переглядали за останні роки. А саме:

800 тис. гривень — при інвалідності першої групи;

500 тис. гривень — при інвалідності другої групи;

200 тис. гривень — при інвалідності третьої групи.

Відповідно до цього закону, виплачують також допомогу рідним у разі загибелі чи смерті вищевказаних категорій працівників. Розмір такої виплати становить 1 млн грн.

Куди звертатись за допомогою та які необхідні документи

Законодавство передбачає, що громадяни мають три роки для оформлення допомоги за шкоду життю та здоров’ю з моменту отримання групи інвалідності.

Це можна зробити особисто чи через законного представника у будь-якому офісі Пенсійного фонду або онлайн на порталі е-послуг ПФУ, подавши відповідну заяву.

Громадяни мають зібрати спеціальний пакет документ (відскановані версії). Виплати будуть призначені на основі поданих:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

акту розслідування (спецрозслідування);

документів про родинні зв’язки рідних загиблого;

довідки про навчання (для осіб до 23 років);

довідки до акта медогляду (для осіб з інвалідністю);

судового рішення щодо недієздатності/призначення опікуна;

свідоцтва про смерть (у випадку загибелі);

довідки судово-медичної експертизи із зазначенням причини смерті;

засвідченої копії рішення суду, що набрало законної сили, або нотаріально посвідченого правочину з підтвердженням факту утримання осіб загиблим.

"Механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, визначає порядок, затверджений постановою КМУ № 1396 від 27.12.2023", — додали у ПФУ.

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