Виплати до 179 тис. грн — як батькам з дітьми отримати гранти від Німеччини

Благодійна недержавна організація "СОС Дитячі Містечка Україна" відкрила реєстрацію на грантову програму за фінансової підтримки Німеччини для вразливих українських сімей. В рамках проєкту учасники зможуть отримати грошову допомогу до 179 тис. грн на розвиток власної справи.

Про це інформує пресслужба БО "СОС Дитячі Містечка Україна".

Грантова бізнес-програма для батьків за підтримки Німеччини

Як зазначають в організації, у низці областей відкрито нові можливості для українських батьків з дітьми, які бажають започаткувати чи відновити старий власний бізнес.

Стартує проєкт "Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей", який став можливим за активної підтримки у фінансовому плані Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Приєднатися до грантового проєкту можуть громадяни за наступних основних умов:

Якщо заявники — батьки з дітьми, які проживають чи мають реєстрацію як внутрішньо переміщені особи (ВПО) у Полтавській, Київській та Львівській області. Якщо претенденти — батьки вразливих сімей із неповнолітніми дітьми (йдеться про неповні родини, сім'ї, де є особи з інвалідністю). Якщо заявники — батьки з прийомних сімей, опікунських родин та дитбудинків сімейного типу).

Відповідний проєкт передбачає проходження навчання в обов'язковому порядку з можливістю отримання гранту. Йдеться про:

дистанційне навчання, яке проводитимуть досвідчені експерти;

персональні консультації/менторський супровід;

надання підтримки у створенні бізнес-плану;

можливість отримати грант до 179 тис. грн для бізнесу.

Як батькам долучитися до конкурсу

За інформацією пресслужби БО "СОС Дитячі Містечка Україна", стартує проєкт 15 вересня 2025 року, а от реєстрація триватиме до 31 серпня.

Участь у програмі безкоштовна. Для того щоб подати заявку, необхідно заповнити онлайн-анкету.

Питання чи пропозиції можна відправити у листі на е-адресу організаторів.

"Разом створимо історії змін і нових можливостей!", — наголосили у благодійній організації.

