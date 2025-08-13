Відео
Головна Фінанси Батьки з дітьми отримають допомогу до 179 тис. грн від Німеччини

Батьки з дітьми отримають допомогу до 179 тис. грн від Німеччини

Дата публікації: 13 серпня 2025 13:03
Виплати до 179 тис. грн — як батькам з дітьми отримати гранти від Німеччини
Грошові купюри в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Благодійна недержавна організація "СОС Дитячі Містечка Україна" відкрила реєстрацію на грантову програму за фінансової підтримки Німеччини для вразливих українських сімей. В рамках проєкту учасники зможуть отримати грошову допомогу до 179 тис. грн на розвиток власної справи.

Про це інформує пресслужба БО "СОС Дитячі Містечка Україна".

Читайте також:

Грантова бізнес-програма для батьків за підтримки Німеччини

Як зазначають в організації, у низці областей відкрито нові можливості для українських батьків з дітьми, які бажають започаткувати чи відновити старий власний бізнес.

Стартує проєкт "Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей", який став можливим за активної підтримки у фінансовому плані Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Приєднатися до грантового проєкту можуть громадяни за наступних основних умов:

  1. Якщо заявники — батьки з дітьми, які проживають чи мають реєстрацію як внутрішньо переміщені особи (ВПО) у Полтавській, Київській та Львівській області.
  2. Якщо претенденти — батьки вразливих сімей із неповнолітніми дітьми (йдеться про неповні родини, сім'ї, де є особи з інвалідністю).
  3. Якщо заявники — батьки з прийомних сімей, опікунських родин та дитбудинків сімейного типу).

Відповідний проєкт передбачає проходження навчання в обов'язковому порядку з можливістю отримання гранту. Йдеться про:

  • дистанційне навчання, яке проводитимуть досвідчені експерти;
  • персональні консультації/менторський супровід;
  • надання підтримки у створенні бізнес-плану;
  • можливість отримати грант до 179 тис. грн для бізнесу.

Як батькам долучитися до конкурсу

За інформацією пресслужби БО "СОС Дитячі Містечка Україна", стартує проєкт 15 вересня 2025 року, а от реєстрація триватиме до 31 серпня.

Участь у програмі безкоштовна. Для того щоб подати заявку, необхідно заповнити онлайн-анкету

Питання чи пропозиції можна відправити у листі на е-адресу організаторів.  

"Разом створимо історії змін і нових можливостей!", — наголосили у благодійній організації. 

Раніше ми повідомляли, що громадяни, які постраждали від агресії РФ, можуть отримати допомогу за новим проєктом від Карітас. Перевагу нададуть особам з інвалідністю, пенсіонерам, багатодітним та одиноким батькам. 

Також ми писали про те, що за програмою Emergency Appeal 2025 українці, які постраждали від війни, зможуть отримати 10,8 тис. грн. Зокрема, вплати нададуть тим, хто отримав травми.

Німеччина виплати фінансова допомога матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
