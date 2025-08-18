Выплаты для людей с инвалидностью — где можно получить 10,8 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 18 августа 2025 года некоторые украинцы смогут принять участие в программе по предоставлению многоцелевой денежной помощи от общественной организации "Авалист". Речь идет о выплатах для уязвимых граждан в размере 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба руководства одного из украинских городов.

Реклама

Читайте также:

Кто и где сможет получить денежную помощь

ОО "Авалист", занимающаяся социальными инициативами, общественными проектами и инновациями, окажет помощь населению города Никополь Днепропетровской области. Выплаты смогут получить граждане, имеющие инвалидность второй группы.

"Начиная с 18 августа общественная организация "Авалист" начинает регистрацию на многоцелевую денежную помощь для лиц с инвалидностью 2-й группы, проживающих в Никополе", — говорится в сообщении.

Размер помощи составляет 3,6 тыс. грн, а выплата рассчитана на три месяца. Деньги поступят одним платежом в сумме 10,8 тыс. грн.

Граждане смогут получить многоцелевую денежную помощь при одновременном соблюдении следующих условий:

проживание в городе Никополь Днепропетровской области;

есть официально подтвержденная инвалидность второй группы;

отсутствие аналогичной помощи от других гуманитарных организаций за последние три месяца.

Объявление. Источник: горсовет Никополя

Как зарегистрироваться и какие необходимы документы

По информации общественной организации "Авалист", регистрация будет проходить на стадионе имени Куценко в будни с 8:00 до 18:00.

Зарегистрироваться можно будет при наличии таких оригиналов документов:

паспорт (или ID-карта с выпиской о месте регистрации);

идентификационный код;

справка об инвалидности второй группы;

справка из банка о счете с номером IBAN (можно загрузить в мобильном приложении).

справка внутренне перемещенного лица (при наличии).

Дополнительные вопросы по помощи можно уточнить на горячей линии ОО "Авалист": 0800338502 (бесплатно, с 8:00 до 18:00).

ОО "Авалист" основана в 2018 году, однако ее деятельность стартовала в начале войны на востоке страны в виде инициативной группы, которая специализировалась на предоставлении помощи на волонтерских началах в Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что жители в Полтавской области смогут зарегистрироваться в программе по предоставлению многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН. Деньги получат уязвимые категории граждан.

Также мы рассказывали о программе помощи для тех, кто желает начать или восстановить бизнес. В рамках программы можно получить гранты до 179 тыс. грн.