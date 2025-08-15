Виплати від УВКБ ООН — де родини з дітьми можуть отримати 10,8 тис. грн

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року жителі Полтавської області можуть подавати заявки на міжнародну багатоцільову грошову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Реєстрацію для деяких родин з дітьми відкрив благодійний фонд "Право на захист", що є партнером організації.

Про це інформує пресслужба представників організації у Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Хто отримає право на виплати на Полтавщині

УВКБ ООН приймає заявки від двох категорій громадян, які постраждали під час війни у Полтавському регіоні. Йдеться про одноразову фінансову допомогу у розмірі 3,6 тис. грн щомісячно на особу упродовж трьох місяців. Кошти виплатять одним траншем.

Приймають заявки від вимушено переміщених родин з дітьми, які змінили місце проживання за останні шість місяців, а також громадян, які повернулися з-за кордону додому, та не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій останні три місяці.

Допомога передбачена, якщо українці підпадають під такі критерії вразливості:

потрапили у скрутне фінансове становище (дохід не перевищує 5,4 тис. грн на одну особу в родині);

неповна сім'я, де є малолітні діти/особи похилого віку;

домогосподарство складається тільки з пенсіонерів, які виховують неповнолітніх дітей;

у родині є особи, у яких діагностували тяжкі хвороби, чи особи з інвалідністю.

"Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — пояснили організатори.

Як подати заявку на фінансову допомогу

Як повідомляють в УВКБ ООН, подати заявки в чергу на отримання фінансової допомоги можна, заповнивши спеціальну онлайн-анкету.

Реєстрація відбувається тільки за попереднім записом в ел. чергу.

"Нагадуємо, що живої черги наразі немає, іде опрацювання наявної. З питань консультаційних можна звертатися до спеціалістів гарячої лінії УВКБ ООН — 0800 307 711", — додали в організації.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилась "Дія.Картка", де будуть зібрані всі державні виплати. Зокрема, туди надходитимуть виплати від міжнародних фондів.

Також ми розповідали, що БО "СОС Дитячі Містечка Україна" надасть гранти до 179 тис. грн. У програмі можуть взяти участь вразливі українські родини.