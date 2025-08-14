Виплати для українських жінок — як подати заявку на грант у майже 5 тис. доларів

Доларові купюри в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

До 15 серпня 2025 року в українських жінок є останній шанс скористатися можливістю подати заявки на отримання гранту у майже 5 тис. доларів. Йдеться про реєстрацію у проєкті від громадської організації Fight For Right (Боротьба за права).

Про це свідчить інформація пресцентру організації у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто з українок зможе отримати майже 5 тис. доларів

Програма під назвою "Зміцнення" розрахована на жінок, які мають інвалідність, а також активісток, які прагнуть зробити країну більш доступною та інклюзивною для українців з особливими потребами.

Вона передбачає організацію менторської допомоги під час всіх етапів її реалізації та навчання щодо розвитку лідерського потенціалу представниць "слабкої статі".

Згідно з умовами програми, передбачене надання учасницям десяти грантів по 200 тис. грн (по 4,79 тис. доларів в еквіваленті) на реалізацію сміливих ініціатив. Кошти надійдуть двома траншами:

у вересні — жовтні 2025 року;

у грудні 2025 — січні 2026 року.

Від жінок вимагають підготувати ініціативи, що передбачатимуть:

підвищення видимості та посилення ролі дівчат та жінок з інвалідністю в тергромадах;

вирішення проблем, з якими стикаються жінки з інвалідністю;

захищення прав ветеранок з інвалідністю та жінок-ВПО, чи з інвалідністю;

налагодження співпраці з органами влади для посилення захисту прав осіб з інвалідністю.

Як жінкам подати заявку на грантову програму

Взяти участь у програмі "Зміцнення" можна, подавши заявку до 15 серпня 2025 року. Для цього відкрито спеціальну онлайн-форму.

Якщо у конкурсі візьме участь організація (юрособа), то необхідно надати:

паспорт та ідентифікаційний код;

виписку з ЄДР;

статут організації;

рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій.

Програму втілюють за фінансової підтримки "Жіночого фонду миру" та гуманітарної допомоги ООН Women's Peace & Humanitarian Fund (WPHF).

Раніше ми писали, що у серпні українці можуть взяти участь у програмі за фінпідтримки гуманітарного фонду для України (UHF). Кошти передбачені для громадян сільської місцевості.

Також повідомляли, як зареєструватися у програмі REMARKET. Учасники після проходження навчання та конкурсу отримають допомогу до 237 тис. грн на розвиток бізнесу.