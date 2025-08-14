Виплати для українських жінок — як подати заявку на грант у майже 5 тис. доларів

Українкам виплатять до 5 тис. доларів — що для цього треба
До 15 серпня 2025 року в українських жінок є останній шанс скористатися можливістю подати заявки на отримання гранту у майже 5 тис. доларів. Йдеться про реєстрацію у проєкті від громадської організації Fight For Right (Боротьба за права).
Про це свідчить інформація пресцентру організації у соціальній мережі Facebook.
Хто з українок зможе отримати майже 5 тис. доларів
Програма під назвою "Зміцнення" розрахована на жінок, які мають інвалідність, а також активісток, які прагнуть зробити країну більш доступною та інклюзивною для українців з особливими потребами.
Вона передбачає організацію менторської допомоги під час всіх етапів її реалізації та навчання щодо розвитку лідерського потенціалу представниць "слабкої статі".
Згідно з умовами програми, передбачене надання учасницям десяти грантів по 200 тис. грн (по 4,79 тис. доларів в еквіваленті) на реалізацію сміливих ініціатив. Кошти надійдуть двома траншами:
- у вересні — жовтні 2025 року;
- у грудні 2025 — січні 2026 року.
Від жінок вимагають підготувати ініціативи, що передбачатимуть:
- підвищення видимості та посилення ролі дівчат та жінок з інвалідністю в тергромадах;
- вирішення проблем, з якими стикаються жінки з інвалідністю;
- захищення прав ветеранок з інвалідністю та жінок-ВПО, чи з інвалідністю;
- налагодження співпраці з органами влади для посилення захисту прав осіб з інвалідністю.
Як жінкам подати заявку на грантову програму
Взяти участь у програмі "Зміцнення" можна, подавши заявку до 15 серпня 2025 року. Для цього відкрито спеціальну онлайн-форму.
Якщо у конкурсі візьме участь організація (юрособа), то необхідно надати:
- паспорт та ідентифікаційний код;
- виписку з ЄДР;
- статут організації;
- рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій.
Програму втілюють за фінансової підтримки "Жіночого фонду миру" та гуманітарної допомоги ООН Women's Peace & Humanitarian Fund (WPHF).
