Виплати постраждалим від обстрілів — у Києві можна отримати 40 тис. грн у червні

Пачка гривневих купюр у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі столиці України, у яких через російські обстріли пошкоджено житло, можуть звертатися до міської влади за одноразовою та щомісячною грошовою допомогою. Залежно від ситуації надаватимуть від 20 тис. до 40 тис. грн фінансової підтримки.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційний портал Київської міської державної адміністрації.

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Детальніше про допомогу киянам

Як зазначається, містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, влада надає допомогу. Кошти дають тим, хто потребує тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого.

За міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2025–2027 роки передбачені такі види допомоги:

одноразова адресна матеріальна допомога в розмірі 40 тис. грн для тих, хто потребує оперативного відселення через пошкодження/руйнування житла;

щомісячна адресна матеріальна допомога в розмірі 20 тис. грн (терміном до 12 місяців) для тих, хто змушений тимчасово відселитися через пошкодження чи руйнування будинку.

"Щомісячна допомога надаватиметься на строк до 12 місяців до відновлення житла за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифіката "єВідновлення", — йдеться на порталі.

Списки нададуть районні держадміністрації. Виплати розпочнуться після затвердження відповідного порядку.

Допомога для постраждалих у ніч проти 10 червня

За інформацією КМДА, постраждалі від нічного обстрілу 10 червня в Дарницькому та Оболонському районах можуть також звернутись за підтримкою, подавши заяву на одноразову матеріальну допомогу.

"В кожному районі, що зазнав атаки, працівники управління соціальної та ветеранської політики району проводять обхід постраждалого житлового фонду", — зазначають у мерії.

Оголошення. Джерело: КМДА

Для жителів у Дарницькому районі розгорнуто Штаб допомоги за адресою: вул. Поліська, 6.

В Оболонському районі працює координаційний штаб на базі Ліцею №14 за адресою вул. Макіївська, 5. О 14:00 відбудеться особиста зустріч жителів району з головою райдержадміністрації.

Раніше ми писали, коли чекати на нарахування допомоги до Дня Незалежності у 2025 році. Кошти мають отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Також ми повідомляли, що в УВКБ ООН відкрито реєстрацію на фіндопомогу в одному з міст України, що потерпає від обстрілів. Виплати нададуть тим, хто потребує підтримки найбільше.