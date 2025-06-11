Выплаты до 800 тыс. грн особам с инвалидностью — какие условия в 2025 году

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые получили группу инвалидности из-за агрессии РФ, имеют право в течение трех лет оформить государственную денежную помощь от 200 до 800 тыс. грн. На соответствующую поддержку могут рассчитывать несколько категорий граждан.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Условия предоставления денежной помощи в 2025 году

Речь идет о выплатах за полученный вред жизни и здоровью в связи с военной агрессией России. Соответствующий вопрос регулирует закон №2980-IX, предусматривающий предоставление финансовой поддержки работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления.

На выплаты смогут рассчитывать те граждане, которые получили инвалидность из-за военной агрессии после полномасштабного вторжения России в Украину, то есть с 24 февраля 2022 года.

Размеры выплат зависят от полученной группы инвалидности, которые не пересматривали за последние годы. А именно:

800 тыс. гривен — при инвалидности первой группы;

500 тыс. гривен — при инвалидности второй группы;

200 тыс. гривен — при инвалидности третьей группы.

Согласно этому закону, выплачивают также помощь родным в случае гибели или смерти вышеуказанных категорий работников. Размер такой выплаты составляет 1 млн грн.

Куда обращаться за помощью и какие необходимы документы

Законодательство предусматривает, что граждане имеют три года для оформления помощи за вред жизни и здоровью с момента получения группы инвалидности.

Это можно сделать лично или через законного представителя в любом офисе Пенсионного фонда или онлайн на портале е-услуг ПФУ, подав соответствующее заявление.

Граждане должны собрать специальный пакет документов (отсканированные версии). Выплаты будут назначены на основе поданных:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

акта расследования (спецрасследования);

документов о родственных связях родных погибшего;

справки об обучении (для лиц до 23 лет);

справки к акту медосмотра (для лиц с инвалидностью);

судебного решения о недееспособности/назначении опекуна;

свидетельства о смерти (в случае гибели);

справки судебно-медицинской экспертизы с указанием причины смерти;

заверенной копии решения суда, вступившего в законную силу, или нотариально удостоверенной соглашения с подтверждением факта содержания лиц погибшим.

"Механизм назначения и выплаты единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, определяет порядок, утвержденный постановлением КМУ № 1396 от 27.12.2023", — добавили в ПФУ.

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