Доплати до пенсії: хто з українців може претендувати на додаткові 910 грн

Людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни можуть розраховувати на щомісячні доплати до пенсійного забезпечення у розмірі до 35% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). У 2026 році, за умови дотримання певних вимог, йдеться про додаткові виплати у розмірі близько 910 грн.

Про те, за яких умов громадяни отримають таку підтримку, розповідають Новини.LIVE.

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Хто з українців може претендувати на доплати до пенсії

На відповідні додаткові нарахування можуть розраховувати у рамках закону №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" олімпійські чемпіони та інші видатні спортсмени.

Суми розраховують від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб станом на початок січня календарного року. У 2026 році цей показник становить 2 595 грн. З огляду на це, розміри надбавок такі:

35% — 908 грн — для дворазових та багаторазових переможців Олімпійських/Паралімпійських ігор/Всесвітніх ігор глухих; 34% — 882 грн — для одноразових переможців відповідних змагань, а також світових дворазових та багаторазових чемпіонів та рекордсменів; 33% — 856 грн — для одноразових чемпіонів світу; 32% — 830 грн — для дворазових та багаторазових чемпіонів та рекордсменів Європи; 31% — 804 грн — для одноразових чемпіонів Європи.

908 грн нададуть спортсменам, яким вдалося вибороти найбільшу кількість перемог.

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Особливості виплати до пенсії

Згідно із законом, відповідні доплати вважаються повноцінною пенсією за особливі заслуги, яку призначають до базового рівня пенсії за віком, за вислугу років, з інвалідності чи у зв'язку з втратою годувальника.

Тобто для її нарахування громадянин, який оформив будь-який вид пенсії, повинен звернутися окремо до Пенсійного фонду для призначення додаткової пенсії за особливі заслуги, надавши підтвердження такого права.

Як оформити пенсійні доплати

Згідно з нормами закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", для того, щоб оформити доплати до пенсії, українці повинні звернутися до тервідділення Пенсійного фонду, подавши заяву та документи:

посвідчення;

нагороди;

дипломи;

довідки;

інші офіційні папери.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що восени деякі українці можуть розраховувати на підвищений розмір мінімального пенсійного забезпечення. Згідно з правилами, йдеться про нарахування гарантованої суми у 2 595 грн. Наявність певного статусу дозволить оформити виплату 6 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що ПФУ надасть для деяких громадян з особливими статусом додаткові виплати. Йдеться про державну підтримку для осіб, які проживали на територіях, що належать до радіаційно забруднених. Передбачається надання щомісячних доплат у розмірі 2 600 грн.