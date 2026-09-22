Доплати до пенсії: хто з українців може претендувати на додаткові 910 грн

Додаткові 910 грн: кому з пенсіонерів призначать доплати
В Україні деякі громадяни можуть розраховувати на щомісячні доплати до пенсійного забезпечення у розмірі до 35% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). У 2026 році, за умови дотримання певних вимог, йдеться про додаткові виплати у розмірі близько 910 грн.
Про те, за яких умов громадяни отримають таку підтримку, розповідають Новини.LIVE.
Хто з українців може претендувати на доплати до пенсії
На відповідні додаткові нарахування можуть розраховувати у рамках закону №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" олімпійські чемпіони та інші видатні спортсмени.
Суми розраховують від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб станом на початок січня календарного року. У 2026 році цей показник становить 2 595 грн. З огляду на це, розміри надбавок такі:
- 35% — 908 грн — для дворазових та багаторазових переможців Олімпійських/Паралімпійських ігор/Всесвітніх ігор глухих;
- 34% — 882 грн — для одноразових переможців відповідних змагань, а також світових дворазових та багаторазових чемпіонів та рекордсменів;
- 33% — 856 грн — для одноразових чемпіонів світу;
- 32% — 830 грн — для дворазових та багаторазових чемпіонів та рекордсменів Європи;
- 31% — 804 грн — для одноразових чемпіонів Європи.
908 грн нададуть спортсменам, яким вдалося вибороти найбільшу кількість перемог.
Особливості виплати до пенсії
Згідно із законом, відповідні доплати вважаються повноцінною пенсією за особливі заслуги, яку призначають до базового рівня пенсії за віком, за вислугу років, з інвалідності чи у зв'язку з втратою годувальника.
Тобто для її нарахування громадянин, який оформив будь-який вид пенсії, повинен звернутися окремо до Пенсійного фонду для призначення додаткової пенсії за особливі заслуги, надавши підтвердження такого права.
Як оформити пенсійні доплати
Згідно з нормами закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", для того, щоб оформити доплати до пенсії, українці повинні звернутися до тервідділення Пенсійного фонду, подавши заяву та документи:
- посвідчення;
- нагороди;
- дипломи;
- довідки;
- інші офіційні папери.
Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що восени деякі українці можуть розраховувати на підвищений розмір мінімального пенсійного забезпечення. Згідно з правилами, йдеться про нарахування гарантованої суми у 2 595 грн. Наявність певного статусу дозволить оформити виплату 6 000 грн.
Ще Новини.LIVE писали, що ПФУ надасть для деяких громадян з особливими статусом додаткові виплати. Йдеться про державну підтримку для осіб, які проживали на територіях, що належать до радіаційно забруднених. Передбачається надання щомісячних доплат у розмірі 2 600 грн.