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Головна Фінанси Перехід з пенсії за інвалідністю на звичайну: чи варто це робити

Перехід з пенсії за інвалідністю на звичайну: чи варто це робити

Ua ru
8 жовтня 2026 06:10
Пенсія за віком: у ПФУ пояснили, чи варто переходити громадянам з інвалідністю
Жінка похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE

Українське пенсійне законодавство дозволяє громадянам самостійно вибирати отримання того чи іншого виду пенсії. У відповідному питанні можна орієнтуватися на те, який вид фінансово вигідніший. Зокрема, відомо, у яких випадках доцільний перехід з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Чи варто переходити з пенсії за інвалідністю на звичайну 

У фонді пояснили, що, згідно зі статтею 10 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", громадяни мають право на різні види виплат:

  1. Пенсію за віком;
  2. Пенсію за інвалідністю;
  3. Пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Людина може самостійно вирішувати, який вид отримувати, орієнтуючись на її кінцевий розмір.

За інформацією ПФУ, на суму пенсії за інвалідністю випливає група, яка вираховується у відсотках розміру пенсії за віком, адже мінімальні гарантії прив’язані до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Зокрема, для І групи інвалідності передбачені 100% від суми пенсії за віком.

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ІІ група гарантує виплату у 90% від звичайної пенсії. Сума прив'язана до факту наявності роботи: визначають на основі страхового стажу, офіційної зарплати та індексації.

ІІІ група надасть право на 50% від розміру пенсії за віком. З такою групою можна працювати, а тому можлива пенсія для працюючих осіб з інвалідністю. Водночас, мінімальна гарантія буде нижчою, аніж для тих, хто не працює. 

Для пенсії за віком використовують таку формулу: середню заплату в Україні за три календарні роки до призначення пенсії множать на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт страхового стажу. Оскільки традиційна пенсія залежить від рівня заробітку та стажу, то у підсумку може виявитися значно вищою за пенсію з інвалідності.

Водночас у разі обчислення пенсії за інвалідністю до стажу можуть зараховувати додаткові роки — час з дати призначення групи інвалідності до досягнення 60 років.

У ситуаціях, коли інвалідність встановили в молодому віці та були періоди, коли людина не працювала, тривалість додаткового стажу досить велика, тому перехід на пенсію за віком не завжди буде доцільним, пояснили у ПФУ.

Як перейти на інший вид пенсії

Згідно з правилами, у 2026 році громадяни можуть оформити пенсію за віком у 60 років за достатньої кількості стажу. Якщо обсяг буде меншим, то можна зробити це у 63 або 65 років. 

Зараз передбачені такі вимоги щодо стажу та віку:

  • У разі виходу у 60 років — 33 роки стажу;
  • У разі виходу у 63 роки — 23 роки;
  • У разі виходу у  65 років — 15 років.

Якщо умови дотримані, то пенсіонер може скористатися правом переходу з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком. 

Перехід з одного виду пенсії на інший відбувається з дня звернення до Пенсійного фонду. Потрібно мати такий пакет документів: 

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний номер;
  • трудову книжку;
  • диплом про навчання;
  • військовий квиток (для військових);
  • довідку про зарплату по 30 червня 2000 року (за наявності).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що новим держслужбовцям більше не призначають спецпенсії у розмірі 90% від зарплати. Кілька років тому їх було переведено на загальну систему страхування, проте претендувати на виплату у розмірі 60% можуть тільки ті, хто має стаж служби у 10-20 років. Спецпенсію у 90% отримують ті, кому її призначили до травня 2016-го.  

Ще Новини.LIVE писали про те, що фонд може не зарахувати страховий стаж у разі виходу на пенсію. В основному таке може статися через відсутність у трудовій книжці записів про роботу або неточні записи. Проте це не завжди ставить крапку в питанні права на зарахування стажу. Відомо, якими документами можна підтвердити факт роботи.  

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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