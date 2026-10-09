Минимальные пенсии в октябре: кому закон гарантирует выплату более чем 20 000 грн

Пожилые мужчина и женщина в парке. Фото: Новини.LIVE

В октябре Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит отдельной группе граждан минимальную выплату в размере более 20 000 грн. В то же время минимальная гарантированная пенсия в стране составляет 2 595 грн, что равно прожиточному минимуму. Для того, чтобы получить право на повышенную поддержку, необходимо иметь специальный статус.

О том, по каким правилам фонд назначает соответствующие выплаты, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Кому закон гарантирует минимальную пенсию более чем 20 000 грн

Согласно закону № 1584-IX, правом на усиленную государственную поддержку наделены граждане, имеющие статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, у которых группа инвалидности возникла в результате этого события.

Закон "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" предусматривает выплаты, размер которых зависит от группы инвалидности.

Предусмотрен отдельный расчет суммы выплат: пенсия зависит от средней заработной платы в стране, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год, в процентном выражении.

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В 2026 году этот показатель равен 20 653 грн, поэтому на его основании рассчитывается сумма выплат. Речь идет о следующих процентах от зарплаты для различных групп инвалидности:

Первая группа — 100%;

Вторая группа — 80%;

Третья группа — 60%.

Учитывая это, в этом году первая группа получает в сумме с надбавками и повышениями не менее 20 653 грн.

В минимальную сумму выплат по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС входят:

надбавки и повышения;

дополнительные пенсии;

целевая денежная помощь;

индексация пенсии;

компенсации (исключение — средства за "особые заслуги").

Также применяется специальный расчет соответствующих сумм пенсий. В частности, если расчет производится исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы, то применяется коэффициент 2,09334.

Кому присваивается I группа инвалидности (ЧАЭС)

По информации Министерства здравоохранения, первая группа инвалидности (ЧАЭС) назначается на основании подтверждения причинно-следственной связи между заболеванием, связанным с Чернобыльской аварией, и частичной или полной утратой трудоспособности.

Обследование и подтверждение факта инвалидности относятся к компетенции специализированной радиологической Медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Первая группа присваивается, если установлена связь со значительной (третьей) степенью ограничения жизнедеятельности человека. А именно:

когда лицо неспособно к самообслуживанию (требуется полная/частичная помощь);

когда отсутствует возможность самостоятельного передвижения.

Она имеет подгруппы А и Б в зависимости от степени утраты здоровья лица.

Для оформления пенсии гражданам необходимы следующие документы:

заключение медицинской комиссии о причинно-следственной связи заболевания с катастрофой на Чернобыльской АЭС;

удостоверение об участии в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС определенной категории.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, стоит ли переходить с пенсии по инвалидности на обычную. В частности, III группа гарантирует право лишь на 50% от пенсии по возрасту. II группа дает право на сумму в размере 90% от пенсии. Для I группы предусмотрено 100% от суммы.

Еще Новини.LIVE писали о том, кто из украинцев сможет претендовать на около 910 грн доплаты к пенсии. Некоторым гражданам предоставляются ежемесячные доплаты в размере 35% от минимальной пенсии. Такие надбавки предусмотрены олимпийским чемпионам и другим выдающимся спортсменам.