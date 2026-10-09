Минимальные пенсии в октябре: кому закон гарантирует выплату более чем 20 000 грн

Украинцам выплатят более 20 000 грн пенсии в октябре: кто получит
В октябре Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит отдельной группе граждан минимальную выплату в размере более 20 000 грн. В то же время минимальная гарантированная пенсия в стране составляет 2 595 грн, что равно прожиточному минимуму. Для того, чтобы получить право на повышенную поддержку, необходимо иметь специальный статус.
О том, по каким правилам фонд назначает соответствующие выплаты, рассказывает сайт Новини.LIVE.
Кому закон гарантирует минимальную пенсию более чем 20 000 грн
Согласно закону № 1584-IX, правом на усиленную государственную поддержку наделены граждане, имеющие статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, у которых группа инвалидности возникла в результате этого события.
Закон "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" предусматривает выплаты, размер которых зависит от группы инвалидности.
Предусмотрен отдельный расчет суммы выплат: пенсия зависит от средней заработной платы в стране, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год, в процентном выражении.
В 2026 году этот показатель равен 20 653 грн, поэтому на его основании рассчитывается сумма выплат. Речь идет о следующих процентах от зарплаты для различных групп инвалидности:
- Первая группа — 100%;
- Вторая группа — 80%;
- Третья группа — 60%.
Учитывая это, в этом году первая группа получает в сумме с надбавками и повышениями не менее 20 653 грн.
В минимальную сумму выплат по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС входят:
- надбавки и повышения;
- дополнительные пенсии;
- целевая денежная помощь;
- индексация пенсии;
- компенсации (исключение — средства за "особые заслуги").
Также применяется специальный расчет соответствующих сумм пенсий. В частности, если расчет производится исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы, то применяется коэффициент 2,09334.
Кому присваивается I группа инвалидности (ЧАЭС)
По информации Министерства здравоохранения, первая группа инвалидности (ЧАЭС) назначается на основании подтверждения причинно-следственной связи между заболеванием, связанным с Чернобыльской аварией, и частичной или полной утратой трудоспособности.
Обследование и подтверждение факта инвалидности относятся к компетенции специализированной радиологической Медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Первая группа присваивается, если установлена связь со значительной (третьей) степенью ограничения жизнедеятельности человека. А именно:
- когда лицо неспособно к самообслуживанию (требуется полная/частичная помощь);
- когда отсутствует возможность самостоятельного передвижения.
Она имеет подгруппы А и Б в зависимости от степени утраты здоровья лица.
Для оформления пенсии гражданам необходимы следующие документы:
- заключение медицинской комиссии о причинно-следственной связи заболевания с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
- удостоверение об участии в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС определенной категории.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, стоит ли переходить с пенсии по инвалидности на обычную. В частности, III группа гарантирует право лишь на 50% от пенсии по возрасту. II группа дает право на сумму в размере 90% от пенсии. Для I группы предусмотрено 100% от суммы.
Еще Новини.LIVE писали о том, кто из украинцев сможет претендовать на около 910 грн доплаты к пенсии. Некоторым гражданам предоставляются ежемесячные доплаты в размере 35% от минимальной пенсии. Такие надбавки предусмотрены олимпийским чемпионам и другим выдающимся спортсменам.