Пенсії в Україні: кому ПФУ виплачує суму у 90% від заробітної плати

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році державним службовцям гарантують нарахування пенсії у розмірі 60% від суми заробітної плати, замість 90%. На останню частку виплат мають право лише ті, кому спеціальну пенсію призначили до 1 травня 2016 року. Відомо, на яких умовах можна оформити такий вид пенсійного забезпечення та які існують нюанси під час воєнного стану.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які пенсії платять держслужбовцям у 2026 році

Право на спеціальні пенсії для державних службовців прописане у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Раніше такій категорій громадян пенсію призначили у розмірі 90% від заробітної плати, а нині можна розраховувати на 60%.

Зменшення розміру спецпенсії до 60% від зарплати (куди входять всі види оплати праці, з якої були сплачені внески на загальнообов’язкове державне соцстрахування) відбулося з 1 травня 2016 року у зв'язку з набранням чинності нового закону "Про держслужбу" № 889-VIII.

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Загальний механізм призначення спецпенсій скасували, перевівши на загальну систему страхування. Право на пенсію у розмірі 60% залишили для тих, хто на час запуску реформи мав необхідний стаж державної служби (щонайменше 10 чи 20 років залежно від дати).

Усім держслужбовцям, які звернуться за призначенням пенсії за віком на умовах колишньої статті 37 закону № 3723-XII "Про державну службу" після цієї дати, виплати нарахують у розмірі 60% від зарплати.

З огляду на це, нині спецпенсію у розмірі 90% від зарплати мають лише ті, кому її призначили до 1 травня 2016 року.

Тим громадянам, які на час оформлення пенсії вже не вважалися держслужбовцями, нададуть виплату у сумі зарплати чинного державного службовця аналогічної посади та рангу за останнім місцем роботи на службі.

Які умови призначення пенсії держслужбовцям

Для отримання права на особливий підхід у нарахуванні пенсії необхідно дотриматися кількох умов. Її для держслужбовців можуть призначати, якщо на 1 травня 2016 року дотримались наступних показників:

Накопичили щонайменше 10 років стажу на посадах відповідних категорій на державній службі, визначених законом № 3723, та станом на вищезазначену дату обіймали посаду держслужбовця; Мають мінімум 20 років стажу на посадах держслужби, незалежно від наявності роботи на зазначену дату.

Виплати можуть призначити за наявності стажу, необхідного для надання пенсії за віком у мінімальному розмірі та необхідного стажу держслужби:

для чоловіків, яким понад 62 роки;

для жінок, які досягли пенсійного віку за ст. 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

З чого складається зарплата держслужбовця

Розрахунок пенсії ПФУ здійснить від суми зарплати, куди входять всі види оплати праці, з якої були сплачені внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як правило, зарплата працівників держорганів, що пройшли класифікацію посад держслужби, має такі складові:

посадовий оклад;

надбавка за ранг держслужбовця;

доплата за вислугу років;

місячна/квартальна премія;

компенсація за додаткове навантаження/компенсація за вакантною посадою;

допомога, що нараховується з наданням оплачуваної відпустки;

матеріальна допомога на соціально-побутові питання;

інші доплати, передбачені нормами законодавства.

Зокрема, нині такі надають надбавки за ранг:

за 1 ранг — 1000 грн;

за 2 ранг — 900 грн;

за 3 ранг — 800 грн;

за 4 ранг — 700 грн;

за 5 ранг — 600 грн;

за 6 ранг — 500 грн;

за 7 ранг — 400 грн;

за 8 ранг — 300 грн;

за 9 ранг — 200 грн.

Максимальний розмір спецпенсії держслужбовців обмежений законом (не більше десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто 25 950 грн). Також встановлені обмежувальні коефіцієнти на час воєнного стану на суму, що вище вказаного розміру.

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