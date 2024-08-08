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Українцям виплатять по 9,6 тис. гривень нової допомоги — умови програми

8 серпня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — українцям доступні нові виплати до 9,6 тис. грн
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні деякі громадяни можуть отримати нову грошову допомогу від Благодійного фонду "Благополуччя дітей". В її рамках максимальний розмір виплат на одну особу становите 9,6 тис. гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру фонду у соцмережі Facebook.

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Хто має право на нову грошову допомогу

Благодійний фонд надасть допомогу у партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe (Німеччина) та за рахунок фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини. Заявки на участь у програмі можуть подавати:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • зареєстровані у Києві та області.

Фінансова підтримка доступна сім'ям з дітьми віком до 18 років. Також потрібно відповідають таким умовам:

  • переселенці прибули з окупованих територій/зони бойових дій (відповідно до актуального Переліку регіонів Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій);
  • є актуальний статус внутрішньо переміщеної особи, отриманий після 24.02.2022 року;
  • не отримували раніше від фонду "Благополуччя дітей" ваучери Метро протягом 2022-2024 років;
  • не отримують фіндопомогу від інших організацій.

Розмір допомоги та як отримати

Розмір грошової допомоги від Благодійного фонду "Благополуччя дітей" становить 2,4 тис. гривень на місяць на особу. Виплати будуть здійснювати протягом чотирьох місяців.

Кошти дозволяється витратити на придбання продуктів харчування та засобів гігієни.

Для того, щоб долучитися до програми, необхідно до 18 серпня заповнити спеціальну анкету за посиланням.

 

фінансова допомога
Оголошення. Джерело: БФ "Благополуччя дітей"

У фонді попередили, що заповнення анкети не є гарантією надання допомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частині громадян доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів.

Раніше ми писали, що десять міжнародних організацій надають соціальну підтримку українцям під час війни. На гроші можуть розраховувати вразливі категорії громадян, які потрапили у складні життєві обставини.

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