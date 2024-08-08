Денежная помощь — украинцам доступны новые выплаты до 9,6 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане могут получить новую денежную помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составляет 9,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра фонда в соцсети Facebook.

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Кто имеет право на новую помощь

Благотворительный фонд предоставит помощь в партнерстве с Diakonie Katastrophenhilfe (Германия) и за счет финансирования Министерства иностранных дел Германии. Заявки на участие в программе могут подавать:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

зарегистрированные в Киеве и области.

Финансовая поддержка доступна семьям с детьми младше 18 лет. Также нужно соответствовать следующим условиям:

переселенцы прибыли с оккупированных территорий/зоны боевых действий (в соответствии с актуальным Перечнем регионов Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий);

есть актуальный статус внутренне перемещенного лица, полученный после 24.02.2022 года;

не получали раньше фонда "Благополучие детей" ваучеры Метро в течение 2022-2024 годов;

не получают финпомощь от других организаций.

Размер помощи и как получить

Размер денежной помощи от Благотворительного фонда "Благополучие детей" составляет 2,4 тыс. гривен в месяц на человека. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев.

Денежные средства разрешается потратить на приобретение продуктов питания и средств гигиены.

Для того, чтобы присоединиться к программе, необходимо до 18 августа заполнить специальную анкету по ссылке.

Объявление. Источник: БФ "Благополучие детей"

В фонде предупредили, что заполнение анкеты не является гарантией предоставления помощи.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине части граждан доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.

Ранее мы писали, что десять международных организаций оказывают социальную поддержку украинцам во время войны. На деньги могут рассчитывать уязвимые категории граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства.