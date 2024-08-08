Денежная помощь — украинцам доступны новые выплаты до 9,6 тыс. грн

Украинцам выплатят по 9,6 тыс. гривен новой помощи — условия программы
В Украине некоторые граждане могут получить новую денежную помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составляет 9,6 тыс. гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра фонда в соцсети Facebook.
Кто имеет право на новую помощь
Благотворительный фонд предоставит помощь в партнерстве с Diakonie Katastrophenhilfe (Германия) и за счет финансирования Министерства иностранных дел Германии. Заявки на участие в программе могут подавать:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- зарегистрированные в Киеве и области.
Финансовая поддержка доступна семьям с детьми младше 18 лет. Также нужно соответствовать следующим условиям:
- переселенцы прибыли с оккупированных территорий/зоны боевых действий (в соответствии с актуальным Перечнем регионов Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий);
- есть актуальный статус внутренне перемещенного лица, полученный после 24.02.2022 года;
- не получали раньше фонда "Благополучие детей" ваучеры Метро в течение 2022-2024 годов;
- не получают финпомощь от других организаций.
Размер помощи и как получить
Размер денежной помощи от Благотворительного фонда "Благополучие детей" составляет 2,4 тыс. гривен в месяц на человека. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев.
Денежные средства разрешается потратить на приобретение продуктов питания и средств гигиены.
Для того, чтобы присоединиться к программе, необходимо до 18 августа заполнить специальную анкету по ссылке.
В фонде предупредили, что заполнение анкеты не является гарантией предоставления помощи.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине части граждан доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.
Ранее мы писали, что десять международных организаций оказывают социальную поддержку украинцам во время войны. На деньги могут рассчитывать уязвимые категории граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства.
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