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Норвегія урізала допомогу українцям — як змінилася підтримка

7 серпня 2024 11:09
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Норвегії — як змінилась допомога українцям у 2024 році
Святкування дня Конституції у Норвегії. Фото: tripmydream.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Влітку цього року влада Норвегії посилила вимоги до надання допомоги українським біженцям. Зараз можуть отримувати по 520 євро щомісяця лише за виконання певних правил.

Про це йдеться у матеріалі Visit Ukraine.

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Зміни в допомозі для українців

У липні набули чинності нові правила реєстрації українських біженців. Тепер українці можуть подавати заяви на захист в Національному центрі для реєстрації в м. Роді або в Реєстраційному центрі Гардермуен (Gardermoen registreringssenter), поблизу аеропорту Осло.

Реєстраційні пункти у Кіркенесі, Тронхеймі, Бергені, Ярені та Торпі більше не функціонують. Серед змін:

  • тепер у Норвегії не можна отримати тимчасове альтернативне житло;
  • біженці, які бажають отримувати гроші та підтримку держави, повинні проживати у центрах приймання біженців, а не у приватному житлі.
  • перестали покривати витрати, пов'язані з домашніми тваринами, які прибувають у центр біженців;
  • для права на одноразову фінансову допомогу у розмірі 8,2 тис. євро потрібно проживати у Норвегії понад рік.

Які виплати надають біженцям

У 2024 році біженці з України у Норвегії можуть отримувати по 520 євро щомісяця, якщо проживають у центрах приймання біженців та зареєструвались у Національному центрі реєстрації.

Також влада стимулює повернення додому, виплачуючи по 1,5 тис. євро тим, хто вирішить повернутися.

Відповідні зміни покликані посилити контроль імміграції та інтеграції українських біженців.

Число біженців з України у 2024 році зменшилось на 40% порівняно з попереднім роком. За інформацією Норвезької імміграційної служби, зараз там проживає понад 70 тис. українських громадян.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влітку 2024 року влада Польщі посилила вимоги до надання підтримки українським біженцям. Йдеться про скасування одноразових виплат та згортання інших програм.

Раніше ми писали, що українцям доступна державна грошова допомога для дітей, які народилися за кордоном. Виплати можна оформити онлайн.

виплати українці Норвегія фінансова допомога біженці

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