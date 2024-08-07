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Допомогу українцям надають десять міжнародних організацій — умови та які суми

7 серпня 2024 13:14
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога від міжнародних організацій під час війни — хто надає гроші
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Десять міжнародних організацій надають соціальну підтримку українцям під час війни. На гроші можуть розраховувати вразливі категорії громадян, які потрапили у складні життєві обставини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Під час війни в рамках проєкту "єДопомога", яку нині переформатували, українців підтримують такі організації:

  • Всесвітня продовольча програма ООН;
  • Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ);
  • Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;
  • RED ROSE CDS LIMITED;
  • Norwegian Refugee Counsil (NRC);
  • Міжнародна організація з міграції;
  • Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні;
  • організація ACTED;
  • Благодійна організація "Людина в біді";
  • Відокремлений підрозділ Міжнародної організації HANDICAP в Україні (HANDICAP).

Відомо, що ці організації фінансово підтримали майже 3,9 млн громадян, які постраждали через війну

Детальніше про суми допомоги та умови

Нині діє програма підтримки від ВПП ООН для пенсіонерів, які мешкають у зоні бойових дій та мають низькі пенсії (менш ніж 3,25 тис. грн). Таку допомогу надали вже 421 тис. пенсіонерів. Загальна сума фінпідтримки від ВПП ООН сягнула 1,85 млрд грн.

Навесні проєкт поширили на осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які мають соцдопомогу від держави менш ніж 3,25 тис. грн. У підсумку 327 тис. людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю надали понад 830 млн грн.

У рамках спільного проєкту Мінсоцполітики і Дитячого фонду ООН (UNICEF) з минулого року малозабезпечені багатодітні сімʼї і малозабезпечені сімʼї з дітьми з інвалідністю отримали кошти для проходження холодного сезону. Гроші надали жителям районів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. Понад 6,8 тис. домогосподарств, або майже 30 тис. осіб, отримали фінпідтримку на 11,9 млн доларів.

Вже 9,3 тис. сімей з дітьми з вразливих категорій, які евакуювалися з Харківщини і Сумщини, отримали додаткову фіндопомогу від ЮНІСЕФ. Йдеться про 30,2 тис. людей і суму у 327 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяким громадянам доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів.

Раніше ми писали, що влітку цього року влада Норвегії посилила вимоги до надання допомоги українським біженцям. Зараз можуть отримувати по 520 євро щомісяця лише за виконання певних правил.

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