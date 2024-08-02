Допомога у 3,6 тис. грн — в одному з регіонів можна оформити виплати на три місяці

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деяким громадянам доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів.

Про це інформує видання Napensii.ua.

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Де і хто може отримати фінансову допомогу

За даними видання, Благодійний фонд "Право на захист" почав збір інформації на отримання фіндопомоги переселенцям від УВКБ ООН у Тернополі. Там працює мобільна бригада фонду.

Подавати заявки можуть внутрішні переселенці, які переїхали упродовж останніх пів року в межах України, а також ті, хто повернувся на свої постійні адреси проживання, у тому числі, і із-за кордону. Потрібно підпадати під деякі ознаки вразливостей:

у сім'ї є тільки один з батьків з одним чи кількома неповнолітніми дітьми або з особами похилого віку (вище 55 років);

родину очолює одна чи кілька самотніх літніх громадян (від 55 років)/особа похилого віку з однією або кількома неповнолітніми;

у сім'ї є одна/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби) і є документальне підтвердження.

Розмір фінансової допомоги та як оформити

Громадянам допомогу виплачують у розмірі 3,6 тис. грн на місяць на особу. Гроші надходитимуть протягом тримісячного періоду.

Водночас, на виплати не зможуть розраховувати родини, які раніше отримували фіндопомогу у розмірі 2,2 тис. чи 3,6 тис. грн від міжнародних організацій під час воєнного стану.

Реєстрація відбуватиметься 8 серпня з 11:00 до 15:00 у Тернополі за адресою: вул. Медова, 3.

При собі потрібно мати оригінали документів:

ідентифікаційний код;

паспорт/документи, що посвідчують особу;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є;

банківська картка головного заявника);

свідоцтво про народження дітей, якщо є;

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною, якщо є;

посвідчення чи меддовідка в разі наявності інвалідності або хронічної хвороби, якщо є.

Організатори попереджають, що присутність усіх членів домогосподарства, які підпадають під критерії реєстрації, є обов’язковою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.