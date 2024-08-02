Допомога у 3,6 тис. грн — в одному з регіонів можна оформити виплати на три місяці

Грошова допомога у серпні — де можна оформити виплати у 3,6 тис. грн
В Україні деяким громадянам доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів.
Про це інформує видання Napensii.ua.
Де і хто може отримати фінансову допомогу
За даними видання, Благодійний фонд "Право на захист" почав збір інформації на отримання фіндопомоги переселенцям від УВКБ ООН у Тернополі. Там працює мобільна бригада фонду.
Подавати заявки можуть внутрішні переселенці, які переїхали упродовж останніх пів року в межах України, а також ті, хто повернувся на свої постійні адреси проживання, у тому числі, і із-за кордону. Потрібно підпадати під деякі ознаки вразливостей:
- у сім'ї є тільки один з батьків з одним чи кількома неповнолітніми дітьми або з особами похилого віку (вище 55 років);
- родину очолює одна чи кілька самотніх літніх громадян (від 55 років)/особа похилого віку з однією або кількома неповнолітніми;
- у сім'ї є одна/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби) і є документальне підтвердження.
Розмір фінансової допомоги та як оформити
Громадянам допомогу виплачують у розмірі 3,6 тис. грн на місяць на особу. Гроші надходитимуть протягом тримісячного періоду.
Водночас, на виплати не зможуть розраховувати родини, які раніше отримували фіндопомогу у розмірі 2,2 тис. чи 3,6 тис. грн від міжнародних організацій під час воєнного стану.
Реєстрація відбуватиметься 8 серпня з 11:00 до 15:00 у Тернополі за адресою: вул. Медова, 3.
При собі потрібно мати оригінали документів:
- ідентифікаційний код;
- паспорт/документи, що посвідчують особу;
- довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є;
- банківська картка головного заявника);
- свідоцтво про народження дітей, якщо є;
- документ, де посвідчується законна опіка над дитиною, якщо є;
- посвідчення чи меддовідка в разі наявності інвалідності або хронічної хвороби, якщо є.
Організатори попереджають, що присутність усіх членів домогосподарства, які підпадають під критерії реєстрації, є обов’язковою.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.
Також ми писали, що в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.
Читайте Новини.LIVE!