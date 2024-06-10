Фінансова допомога у червні — як українцям отримати 5 тис. доларів

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2024 року українцям доступне оформлення допомоги у 5 тис. доларів. Виплати нададуть для тих, хто має бізнес у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Про це йдеться у повідомленні Данської ради у справах біженців (DRC).

Читайте також:

Нова допомога у 5 тис. доларів

Йдеться про грантову програму для малого та середнього бізнесу, в рамках якої можна отримати безповоротну грошову допомогу. Мета програми — надати підтримку підприємствам і підприємцям у подоланні негативних наслідків війни, а також сприяння у збільшенні робочих місць.

Подати заявки можуть підприємства та ФОПи із вищевказаних областей, якщо постраждали внаслідок війни та займаються виробництвом товарів та надають послуги для основних потреб громадян.

Грантові гроші дозволять витратити на:

купівлю обладнання;

оплату оренди;

оплату лізингу обладнання;

інші потреби.

Максимально можна отримати до 5 тис. доларів гранту. Окрім того, бізнес отримає до п'яти годин консультацій з питань бухгалтерського обліку, маркетингу, юридичної допомоги.

Відповідні консультації проводитимуть компанії, які спеціалізуються на таких послугах очно чи онлайн.

Як зареєструватися на допомогу

Для того, щоб долучитися до програми, необхідно:

подати анкету, додавши бізнес-план (анкета англійською/українською мовами);

гарантувати надання місця роботи для щонайменше однієї людини на шість місяців. У суму гранту не входить заробітна плата для нового співробітника;

надати звіт, куди були витрачені гроші.

Набір заявок триватиме доти, доки не набереться необхідна кількість учасників.

Допомогу українці можуть отримати завдяки підтримці Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Уточнити деталі можна за такими контактами: [email protected], 0 800 339 518.

Що ще варто знати

Нагадаємо, частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може отримати фінансову допомогу на модернізацію житла. Зареєструватися на відповідну допомогу можуть переселенці в Одеській області.

Також повідомлялося, що громадяни, які постраждали від війни, у кількох регіонах можуть оформити допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. грн.