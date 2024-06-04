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Українці отримають міжнародну допомогу від EU4Business — деталі програми

4 червня 2024 11:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога для українців — як отримати гроші на бізнес від EU4Business
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Український бізнес протягом червня 2024 року може отримати фінансову допомогу від EU4Business. Гроші можна спрямувати на розвиток експорту та інновацій.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки.

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Як зазначається, в рамках програми підтримки громадяни зможуть отримати до майже пів мільйона гривень допомоги на розвиток власного бізнесу.

"12 бізнесів можуть отримати 480 тис. євро на розвиток експорту та інновацій від EU4Business", — йдеться у повідомленні.

 

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Джерело: Мінекономіки

Як зареєструватися підприємцям

За правилами програми, подавати заявки можуть як малі, так і середні підприємства. Їхня діяльність має належати до наступних сфер:

  • переробна промисловість (харчова/легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо);
  • креативна індустрія (мода, дизайн/інше);
  • інші галузі, не згадані вище, однак які мають експортний та інноваційний потенціал.

Подавати заявки можна за посиланням. Реєстрація на фінансову допомогу від EU4Business для розвитку бізнесу буде доступна для підприємців до 25 червня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, які постраждали від війни, у низці регіонів можуть оформити грошову допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. гривень.

Також повідомлялося, що у чотирьох регіонах українці можуть отримати грошову допомогу за проєктом Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium). На виплати мають право  внутрішні переселенці.

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