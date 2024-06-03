Гроші від ACTED — хто і як може отримати допомогу у червні

Фіндопомога від ACTED — хто має право на виплати у червні
Українці, які постраждали від війни, у низці регіонів можуть оформити грошову допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. гривень.
Про це повідомляє Novy.tv.
Деталі програми допомоги від ACTED
Фінансова допомога від ACTED доступна громадянам, які проживають у певних тергромадах та мають категорію вразливості. Допомогу надають:
- самотнім матерям чи батькам;
- людям похилого віку — від 60 років і більше;
- сім'ям, де є особи з інвалідністю, та малорухливі люди, яким потрібне піклування;
- багатодітним родинам та сім’ям з дітьми до одного року;
- родинам, де є вагітні та жінки, які годують;
- сім'ям, в яких у результаті бойових дій повністю/частково пошкоджене житло.
Долучитися до програми допомоги можуть українці, які проживають у регіонах:
- у Краматорському районі Донецької області;
- у Запорізькому районі Запорізької області;
- у Куцурубській, Очаківській ОТГ Миколаївської області;
- в Охтирському районі Сумської області;
- в Ізюмському, Куп’янському районі Харківські області.
- Херсонській області.
Як зареєструватися на допомогу
Для того, щоб оформити виплати, необхідно подати заявку на реєстрацію за номером телефону 063 453 5710 з 9 по 16 у робочі дні. Допомогу оформлять на основі таких документів:
- паспорта громадянина;
- ідентифікаційного коду;
- свідоцтва про народження дітей;
- реквізитів банківської картки банку (IBAN);
- акту чи фотографії пошкоджень оселі, якщо були пошкодження.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українці у 2024 році мають право на низку медичних обстежень у сімейного лікаря, за які не потрібно платити. В уряді навели перелік безоплатних послуг.
Також ми писали, що у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу за проєктом Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium). На виплати мають право внутрішні переселенці.
Читайте Новини.LIVE!