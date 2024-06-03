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Фіндопомога від ACTED — хто має право на виплати у червні

3 червня 2024 15:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гроші від ACTED — хто і як може отримати допомогу у червні
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці, які постраждали від війни, у низці регіонів можуть оформити грошову допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. гривень.

Про це повідомляє Novy.tv.

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Деталі програми допомоги від ACTED

Фінансова допомога від ACTED доступна громадянам, які проживають у певних тергромадах та мають категорію вразливості. Допомогу надають:

  • самотнім матерям чи батькам;
  • людям похилого віку — від 60 років і більше;
  • сім'ям, де є особи з інвалідністю, та  малорухливі люди, яким потрібне піклування;
  • багатодітним родинам та сім’ям з дітьми до одного року;
  • родинам, де є вагітні та жінки, які годують;
  • сім'ям, в яких у результаті бойових дій повністю/частково пошкоджене житло.

Долучитися до програми допомоги можуть українці, які проживають у регіонах:

  • у Краматорському районі Донецької області;
  • у Запорізькому районі Запорізької області;
  • у Куцурубській, Очаківській ОТГ Миколаївської області;
  • в Охтирському районі Сумської області;
  • в Ізюмському, Куп’янському районі Харківські області.
  • Херсонській області.

Як зареєструватися на допомогу

Для того, щоб оформити виплати, необхідно подати заявку на реєстрацію за номером телефону 063 453 5710 з 9 по 16 у робочі дні. Допомогу оформлять на основі таких документів:

  • паспорта громадянина;
  • ідентифікаційного коду;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • реквізитів банківської картки банку (IBAN);
  • акту чи фотографії пошкоджень оселі, якщо були пошкодження.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у 2024 році мають право на низку медичних обстежень у сімейного лікаря, за які не потрібно платити. В уряді навели перелік безоплатних послуг.

Також ми писали, що у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу за проєктом Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium). На виплати мають право  внутрішні переселенці.

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