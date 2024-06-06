Гроші на ремонт житла — хто з українців має право на допомогу

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може отримати фінансову допомогу на модернізацію житла. Зареєструватися на відповідну допомогу можуть переселенці в Одеській області.

Про це повідомляє видання NV.

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Грошова допомога на модернізацію житла

Як зазначається, проєкт покликаний забезпечити модернізацію житла для ВПО з метою покращення житлових умов, забезпечення безпечного та функціонального проживання. Модернізація житла передбачає низку робіт:

ремонт даху, герметизація швів;

заміна старих вікон та дверей на енергоефективні для зменшення втрат тепла;

ремонт систем опалення у вигляді заміни на сучасні, енергоефективні котли, радіатори, а також системи управління опаленням;

оновлення сантехніки, встановлення бойлерів, забезпечення доступу до гарячої води тощо.

Хто має право на допомогу

Допомогу можуть отримати вразливі категорії громадян зі статусом ВПО, у яких є пошкодження оселі незначної сили та вимагають покращення умов. Люди отримають грошову допомогу на ремонт/покращення умов, який можуть зробити або самостійно, або залучити будівельні компанії.

Потрібно відповідати кожному з пунктів:

є статус внутрішньо переміщеної особи;

можуть надати Меморандум про взаєморозуміння з власником, договір про оренду/лист від власника (якщо проживання безплатне), документи на нерухомість;

не отримували допомогу з надання жила від уряду чи іншої організації.

Потрібно підпадати під категорії:

дохід менш як 6318 грн на одну особу в місяць;

самотня мати/батько, опікун дітей до 18 років;

вагітна жінка або годуюча матір з дитиною до 3 років;

багатодітна сім'я (з трьома і більше дітьми до 18 років);

особа має інвалідність чи важку хворобу;

самотній громадянин похилого віку (60+).

Для попередньої заявки потрібно зателефонувати за номером: 050 550 або заповнити форму за посиланням.

Що ще варто знати

Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про старт нової грантової програми завдяки підтримці, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В її рамках можна отримати 5 тисяч доларів.

Також ми писали, що громадяни, які постраждали від війни, у низці регіонів можуть оформити грошову допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. гривень.