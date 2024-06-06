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Фінансова допомога на ремонт житла — хто та де може отримати

6 червня 2024 08:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гроші на ремонт житла — хто з українців має право на допомогу
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може отримати фінансову допомогу на модернізацію житла. Зареєструватися на відповідну допомогу можуть переселенці в Одеській області.

Про це повідомляє видання NV.

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Грошова допомога на модернізацію житла 

Як зазначається, проєкт покликаний забезпечити модернізацію житла для ВПО з метою покращення житлових умов, забезпечення безпечного та функціонального проживання. Модернізація житла передбачає низку робіт:

  • ремонт даху, герметизація швів;
  • заміна старих вікон та дверей на енергоефективні для зменшення втрат тепла;
  • ремонт систем опалення у вигляді заміни на сучасні, енергоефективні котли, радіатори, а також системи управління опаленням;
  • оновлення сантехніки, встановлення бойлерів, забезпечення доступу до гарячої води тощо.

Хто має право на допомогу

Допомогу можуть отримати вразливі категорії громадян зі статусом ВПО, у яких є пошкодження оселі незначної сили та вимагають покращення умов. Люди отримають грошову допомогу на ремонт/покращення умов, який можуть зробити або самостійно, або залучити будівельні компанії.

Потрібно відповідати кожному з пунктів:

  • є статус внутрішньо переміщеної особи;
  • можуть надати Меморандум про взаєморозуміння з власником, договір про оренду/лист від власника (якщо проживання безплатне), документи на нерухомість;
  • не отримували допомогу з надання жила від уряду чи іншої організації.

Потрібно підпадати під категорії:

  • дохід менш як 6318 грн на одну особу в місяць;
  • самотня мати/батько, опікун дітей до 18 років;
  • вагітна жінка або годуюча матір з дитиною до 3 років;
  • багатодітна сім'я (з трьома і більше дітьми до 18 років);
  • особа має інвалідність чи важку хворобу;
  • самотній громадянин похилого віку (60+).

Для попередньої заявки потрібно зателефонувати за номером: 050 550 або заповнити форму за посиланням.

Що ще варто знати

Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про старт нової грантової програми завдяки підтримці, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В її рамках можна отримати 5 тисяч доларів.

Також ми писали, що громадяни, які постраждали від війни, у низці регіонів можуть оформити грошову допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. гривень.

виплати
ВПО
ремонт
гроші
матеріальна допомога
житло
фінансова допомога

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