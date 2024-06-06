Гроші на ремонт житла — хто з українців має право на допомогу

Фінансова допомога на ремонт житла — хто та де може отримати
В Україні частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може отримати фінансову допомогу на модернізацію житла. Зареєструватися на відповідну допомогу можуть переселенці в Одеській області.
Про це повідомляє видання NV.
Грошова допомога на модернізацію житла
Як зазначається, проєкт покликаний забезпечити модернізацію житла для ВПО з метою покращення житлових умов, забезпечення безпечного та функціонального проживання. Модернізація житла передбачає низку робіт:
- ремонт даху, герметизація швів;
- заміна старих вікон та дверей на енергоефективні для зменшення втрат тепла;
- ремонт систем опалення у вигляді заміни на сучасні, енергоефективні котли, радіатори, а також системи управління опаленням;
- оновлення сантехніки, встановлення бойлерів, забезпечення доступу до гарячої води тощо.
Хто має право на допомогу
Допомогу можуть отримати вразливі категорії громадян зі статусом ВПО, у яких є пошкодження оселі незначної сили та вимагають покращення умов. Люди отримають грошову допомогу на ремонт/покращення умов, який можуть зробити або самостійно, або залучити будівельні компанії.
Потрібно відповідати кожному з пунктів:
- є статус внутрішньо переміщеної особи;
- можуть надати Меморандум про взаєморозуміння з власником, договір про оренду/лист від власника (якщо проживання безплатне), документи на нерухомість;
- не отримували допомогу з надання жила від уряду чи іншої організації.
Потрібно підпадати під категорії:
- дохід менш як 6318 грн на одну особу в місяць;
- самотня мати/батько, опікун дітей до 18 років;
- вагітна жінка або годуюча матір з дитиною до 3 років;
- багатодітна сім'я (з трьома і більше дітьми до 18 років);
- особа має інвалідність чи важку хворобу;
- самотній громадянин похилого віку (60+).
Для попередньої заявки потрібно зателефонувати за номером: 050 550 або заповнити форму за посиланням.
Що ще варто знати
Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про старт нової грантової програми завдяки підтримці, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В її рамках можна отримати 5 тисяч доларів.
Також ми писали, що громадяни, які постраждали від війни, у низці регіонів можуть оформити грошову допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. гривень.
Читайте Новини.LIVE!