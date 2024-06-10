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Украинцам выплатят по 5 тыс. долларов помощи — что нужно сделать

10 июня 2024 09:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Финансовая помощь в июне — как украинцам получить 5 тыс. долларов
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В июне 2024 года украинцам доступно оформление помощи в 5 тыс. долларов. Выплаты предоставят тем, кто имеет бизнес в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Об этом говорится в сообщении Датского совета по делам беженцев (DRC).

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Речь идет о грантовой программе для малого и среднего бизнеса, в рамках которой можно получить безвозвратную денежную помощь. Цель программы —– оказать поддержку предприятиям и предпринимателям в преодолении негативных последствий войны, а также содействие в увеличении рабочих мест.

Подавать заявки могут предприятия и ФЛП из вышеуказанных областей, если пострадали в результате войны и занимаются производством товаров и предоставляют услуги для основных нужд граждан.

Грантовые деньги позволят потратить на:

  • покупку оборудования;
  • оплату аренды;
  • оплату лизинга оборудования;
  • прочие потребности.

Максимально можно получить до 5 тысяч долларов гранта. Кроме того, бизнес получит до пяти часов консультаций по бухгалтерскому учету, маркетингу, юридической помощи.

Соответствующие консультации будут проводить компании, специализирующиеся на таких услугах очно или онлайн.

Как зарегистрироваться на помощь

Для того, чтобы присоединиться к программе, необходимо:

  • подать анкету, добавив бизнес-план (анкета на английском/украинском языке);
  • гарантировать предоставление места работы для по меньшей мере одного человека на шесть месяцев. В сумму гранта не входит заработная плата нового сотрудника;
  • предоставить отчет, куда были потрачены деньги.

Набор заявок будет продолжаться до тех пор, пока не наберется необходимое количество участников.

Помощь украинцы могут получить благодаря поддержке Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID).

Уточнить детали можно по следующим контактам: [email protected], 0800339518.

Что еще стоит знать

Напомним, часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) может получить финансовую помощь на модернизацию жилья. Зарегистрироваться на помощь могут переселенцы в Одесской области.

Также сообщалось, что пострадавшие от войны граждане в нескольких регионах могут оформить помощь от французской организации ACTED. Один человек может получить 6,6 тысячи гривен.

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