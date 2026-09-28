Виплати від UNHCR Ukraine: хто і де з ВПО отримає 12 300 грн восени

Жінка з дитиною на руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року жителі ще одного прифронтового міста України мають змогу отримати грошову допомогу від "Агенції ООН у справах біженців", яку представляє UNHCR Ukraine. Йдеться про виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, передбачені на три місяці. Зокрема, на додаткові кошти можуть розраховувати громадяни похилого віку та люди з інвалідністю.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

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Кому і де передбачена допомога від UNHCR Ukraine

Як зазначається, у Харківській громаді поновилась можливість запису в електронну чергу на грошову допомогу. Цього разу виплати нададуть тільки конкретним категоріям населення:

Домогосподарствам, які фактично перемістилися та набули статусу внутрішньо переміщеної особи у період менш ніж 45 днів тому через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію. Родинам, які фактично переїхали та отримали статус внутрішнього переселенця у період від 46 днів до шести місяців тому у зв'язку із загрозою для життя, обстрілами чи обов'язковою евакуацією. Домогосподарствам, які через війну вимушено залишили домівку (після 24 лютого 2022 року) та повернулися з-за кордону додому. Обов’язковою умовою є: повернення не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому. Родинам, які повернулися на місця постійного проживання після вимушеного виїзду в межах країни (після 24 лютого 2022-го), спричиненого воєнними діями. Обов’язковою умовою є: повернення не раніше трьох місяців тому та до року.

Для переселенців буде здійснене додаткове оцінювання пріоритетності за допомогою опитування. Кошти нададуть тим, хто матиме категорію вразливості (пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні, малозабезпечені).

Також виплати будуть надані тільки тим, у кого середньомісячний дохід на одну особу не вище 8 300 грн.

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Скільки можна буде отримати за програмою допомоги

У межах програми громадяни, які постраждали від воєнних дій, зможуть отримати кілька видів фіндопомоги. Суму прив'язано до терміну переміщення:

10 800 грн (за три місяці) — для біженців, які приїхали з-за кордону від трьох місяців до одного року тому;

12 300 грн (за три місяці) — для переселенців, які виїхали з власної оселі за останні 45 днів;

12 300 грн (за три місяці) — для ВПО, які переїхали від 46 днів до шести місяців;

12 300 грн (за три місяці) — для домогосподарств, які постраждали через атаки за попередні 45 днів.

Як подати заявки на отримання виплат

Для попереднього запису до реєстраційного центру партнера програми БФ "Право на захист" необхідно заповнити спеціальну форму.

Остаточне рішення щодо виплат ухвалять лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду. Громадян запросять за адресою: м. Харків, вул. Спецпідрозділу "Кракен", 4-Б (Серпова), простір "Свій".

"Заявники, які попередньо відповідатимуть критеріям програми, отримають телефонний дзвінок від працівника фонду для додаткового опитування та узгодження дати й часу реєстрації. Зверніть увагу! Заповнення гугл-форми не є реєстрацією на отримання допомоги та не гарантує її призначення", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до кінця жовтня у Дніпропетровській області можна подати заявку на допомогу від Данської ради у справах біженців. Кошти нададуть найбільш вразливим групам населення (людям з інвалідністю, громадянам, яким понад 60 років). Йдеться про виплати на зиму у розмірі 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до 15 жовтня швейцарська організація "Helvetas Swiss Intercooperation" приймає заявки у низці регіонів на грошову допомогу. Йдеться про гранти на мікро- і малий бізнес. Кошти передбачені тільки для вразливих категорій громадян. У рамках програми громадяни отримають 2 072 євро.