Виплати від Рокади: де пенсіонери та люди з інвалідністю можуть отримати допомогу

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Восени 2026 року благодійний фонд "Рокада" реалізує програму фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждалих від війни, які належать до вразливих категорій. Виплати передбачені для домогосподарств, розташованих неподалік від фронту в одній з українських областей.

Про те, де доступна допомога, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Хто може отримати грошову допомогу від Рокади

Йдеться про реалізацію проєкту допомоги БО "Рокада", а також благодійників фонду "Янголи Спасіння" та "Координаційного гуманітарного центру" за фінпідтримки міжнародного "Гуманітарного фонду України" (UHF) у Херсонській області.

Запрошують подавати заявки:

домогосподарства, які упродовж останніх трьох місяців не мали подібної багатоцільової допомоги;

родини, які продовжують мешкати поблизу лінії фронту, попри ризики;

домогосподарства, які підпадають під визначені критерії соцвразливості.

Пріоритет матимуть громадяни з такими вразливими особливостями:

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Самотні песіонери віком від 60 років; Люди з інвалідністю/хронічними хворобами; Самотні батьки з дітьми; Багатодітні родини; Домогосподарства, де дорослі не мають змоги працювати; Недавно переміщені домогосподарства.

На які території поширюється програма допомоги

Відповідна ініціатива БО "Рокади" охоплює своєю діяльністю дві громади Херсонського регіону:

Чорнобаївська громада Херсонського району;

Великоолександрівська громада Бериславського району.

За правилами програми, допомога передбачена родинам, які проживають:

у межах 0–50 км від фронту;

відстань 0–20 км (не потрібне підтвердження критеріїв вразливості);

21–50 км (потрібно відповідати хоча б одному критерію вразливості).

Правила реєстрації у програмі фіндопомоги

У разі проживання у двох вищевказаних громадах Херсонської області громадяни можуть взяти участь у проєкті благодійного фонду "Рокада".

Для попередньої реєстрації у проєкті з надання фіндопомоги потрібно звернутися на гарячу лінію фонду у Херсоні та залишити заявку на розгляд: 0800 332 009.

Проте сам факт подання заявки ще не гарантуватиме отримання допомоги. Організатори відбиратимуть претендентів за визначеними критеріями. Також на можливість надання допомоги впливає обсяг наявного фінансування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у вересні ВПО можуть долучитися до програми за фінпідтримки Німеччини. Вона передбачає надання допомоги на першочергові нагальні потреби домогосподарств. Йдеться про виплати у розмірі 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, хто може отримати допомогу від UNHCR Ukraine у Харкові. Йдеться про виплати, які передбачені лише деяким категоріям населення, які перемістилися. Важлива наявність статусу внутрішнього переселенця, отриманого на тлі виїзду у зв'язку із загрозою життю, обстрілами чи евакуацією. У рамках програми нададуть кожному по 12 300 грн.