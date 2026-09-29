Виплати від UNICEF Ukraine: де і яка доступна допомога для родин цієї осені

Українські переселенці. Фото: УНІАН

Восени 2026 року жителі однієї з північних областей України можуть отримати гуманітарну допомогу від міжнародної організації UNICEF (Дитячий фонд ООН), що захищає права та інтереси дітей в усьому світі. Також згодом будуть доступні ще чотири види грошової допомоги для родин, що постраждали від негативних наслідків війни.

Про те, для кого доступна допомога від організації, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може отримати гуманітарну допомогу від UNICEF Ukraine

Як зазначають організатори, стартувала реєстрація для формування списків отримувачів гуманітарної допомоги — гігієнічних наборів від UNICEF — для родин з дітьми до 18 років. Такий вид допомоги доступний у Чернігівській області.

Скористатися можливістю подати заявку можуть мешканці м. Городня та с. Вокзал-Городня. Для цього необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнивши анкету до 30 вересня 2026 року.

Які ще доступні види допомоги від організації у 2026 році

Також цьогоріч передбачається надання багатоцільової допомоги від організації після атак та примусової евакуації. Отримати допомогу зможуть родини, які постраждали через виклики, пов’язані з війною, включно з атаками та виселенням із прифронтових районів. Кожен член родини зможе отримати по 12 300 грн. Претендентів визначать у співпраці з місцевою владою.

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UNICEF продовжить надавати екстрену грошову допомогу. Її отримають домогосподарства з дітьми, які постраждали від атак, якщо є поранені або хтось загинув. Такий вид допомоги становитиме 16 700 грн.

Окрім того, передбачена допомога у кризових ситуаціях, коли відсутнє електропостачання, опалення чи вода. Екстрені суми виплат становитимуть 4 100 грн. Допомогу надаватитмуть через місцеві органи соцзахисту.

Отримати від UNICEF можна буде і грошову допомогу на зиму у сумі 19 400 грн через Пенсійний фонд. Для оформлення коштів родина повинна мешкати у межах 0-20 км від лінії фронту в одній з областей: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Запорізькій.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени жителі Херсонської області можуть отримати від благодійного фонду "Рокада" фінансову допомогу. Кошти передбачені внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від війни, які мають вразливості. Виплати отримають самотні песіонери віком від 60 років та люди з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали про те, що доступна можливість оформлення допомоги за програмою за фіпідтримки Німеччини. Отримати її можуть люди, які перемістилися із зони 0-20 км упродовж останніх 30 днів, і тепер мешкають на території Сновської громади Чернігівської області.